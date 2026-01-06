Кожен медичний заклад Харкова зазнав ушкодження від ударів росіян – Терехов
Про наслідки руйнування Харкова та скільки грошей потрібно на відновлення міста до його колишнього стану, в етері телемарафону розповів мер Ігор Терехов.
У Харкові дуже важкі руйнації критичної інфраструктури – це і водопостачання, і теплопостачання. І щоб відновити так, як було до війни, необхідно близько 10,5 мільярдів євро, зазначив Терехов.
«Що стосується медичних закладів, то практично кожен медичний заклад Харкова зазнав ушкодження. Є ті, які неможливо сьогодні відбудувати. Є ті, які ми відновили і зараз вони працюють. Але кожен медичний заклад зазнав пошкодження. Що стосується кадрів, їх не вистачає. І це теж проблема, як утримати кадри у прифронтових містах і територіях», – визнав міський голова.
Читайте також: ТЕЦ заживляла половину Харкова – Терехов про те, куди поцілила РФ 5 січня
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Ігор Терехов, лікарня, медучреждение, поликлиника, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Кожен медичний заклад Харкова зазнав ушкодження від ударів росіян – Терехов», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 6 Січня 2026 в 21:45;