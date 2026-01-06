Live

Кожен медичний заклад Харкова зазнав ушкодження від ударів росіян – Терехов

Суспільство 21:45   06.01.2026
Оксана Якушко
Кожен медичний заклад Харкова зазнав ушкодження від ударів росіян – Терехов

Про наслідки руйнування Харкова та скільки грошей потрібно на відновлення міста до його колишнього стану, в етері телемарафону розповів мер Ігор Терехов.

У Харкові дуже важкі руйнації критичної інфраструктури – це і водопостачання, і теплопостачання. І щоб відновити так, як було до війни, необхідно близько 10,5 мільярдів євро, зазначив Терехов.

«Що стосується медичних закладів, то практично кожен медичний заклад Харкова зазнав ушкодження. Є ті, які неможливо сьогодні відбудувати. Є ті, які ми відновили і зараз вони працюють. Але кожен медичний заклад зазнав пошкодження. Що стосується кадрів, їх не вистачає. І це теж проблема, як утримати кадри у прифронтових містах і територіях», – визнав міський голова.

Читайте також: ТЕЦ заживляла половину Харкова – Терехов про те, куди поцілила РФ 5 січня

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Мінус нафтобаза окупантів; пожежа в центрі Харкова – підсумки 7 січня
Мінус нафтобаза окупантів; пожежа в центрі Харкова – підсумки 7 січня
07.01.2026, 23:00
Ціни злетять: харківський бізнес висунув вимоги до Кабміну (відео)
Ціни злетять: харківський бізнес висунув вимоги до Кабміну (відео)
07.01.2026, 21:16
Новини Харкова – головне 7 січня: фронт, пожежа у центрі, захист від бурульок
Новини Харкова – головне 7 січня: фронт, пожежа у центрі, захист від бурульок
07.01.2026, 22:00
Пожежа у центрі Харкова: що горіло, врятували вісім людей (фото, відео)
Пожежа у центрі Харкова: що горіло, врятували вісім людей (фото, відео)
07.01.2026, 13:49
Як 8 січня вимикатимуть світло у Харківській області: графіки
Як 8 січня вимикатимуть світло у Харківській області: графіки
07.01.2026, 21:35
США захопили танкер під прапором РФ і судитимуть російських моряків – CNN
США захопили танкер під прапором РФ і судитимуть російських моряків – CNN
07.01.2026, 21:15

Новини за темою:

06.01.2026
ТЕЦ заживляла половину Харкова – Терехов про те, куди поцілила РФ 5 січня
05.01.2026
РФ атакувала енергетику Харкова: Терехов про пошкодження, ціль РФ й захист
02.01.2026
Без трамваїв, світла, вікон – Терехов про наслідки удару по Харкову 2 січня
02.01.2026
Серія вибухів: росіяни атакували житлову багатоповерхівку у Харкові 2 січня
02.01.2026
Очільнику Харкова Терехову найбільше довіряють серед мерів в Україні


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Кожен медичний заклад Харкова зазнав ушкодження від ударів росіян – Терехов», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 6 Січня 2026 в 21:45;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про наслідки руйнування Харкова та скільки грошей потрібно на відновлення міста до його колишнього стану, в етері телемарафону розповів мер Ігор Терехов.".