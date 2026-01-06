Кожен медичний заклад Харкова зазнав ушкодження від ударів росіян – Терехов

Про наслідки руйнування Харкова та скільки грошей потрібно на відновлення міста до його колишнього стану, в етері телемарафону розповів мер Ігор Терехов.

У Харкові дуже важкі руйнації критичної інфраструктури – це і водопостачання, і теплопостачання. І щоб відновити так, як було до війни, необхідно близько 10,5 мільярдів євро, зазначив Терехов.

«Що стосується медичних закладів, то практично кожен медичний заклад Харкова зазнав ушкодження. Є ті, які неможливо сьогодні відбудувати. Є ті, які ми відновили і зараз вони працюють. Але кожен медичний заклад зазнав пошкодження. Що стосується кадрів, їх не вистачає. І це теж проблема, як утримати кадри у прифронтових містах і територіях», – визнав міський голова.