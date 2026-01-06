ТЕЦ заживляла половину Харкова – Терехов про те, куди поцілила РФ 5 січня

В етері телемарафону мер Харкова Ігор Терехов розповів про наслідки ракетного удару напередодні 5 січня.

«Що стосується вчорашнього дня, він був дуже важкий для всіх харків’ян, бо було влучання п’яти ракет. Вони поцілили енергетичний об’єкт, ТЕЦ, яка заживляє більш ніж половину нашого міста, і постачає теплопостачання. Ми працювали всю цю добу, щоб зробити все можливе», – повідомив Терехов.

Щодо пораненого 5 січня 58-річного чоловіка, то, за словами Терехова, на щастя травми були неважкі.

«Середня важкість поранення, і стан його більш-менш не визиває сумнів. А наша енергетична структура зазнала дуже важких руйнацій, хочу сказати відверто. І сьогодні, яке б укриття ми не робили для захисту енергетики, якщо прилітають одночасно 5 балістичних ракет в одну точку, є важкі руйнації», – зазначив Терехов.

Тому ситуація наразі у Харкові не відрізняється від всієї України: також діють графіки відключення і є позапланові відключення, тому що всій країні не вистачає енергетики.

Нагадаємо, вибухи один за одним лунали в Харкові вдень 5 січня. Міський голова Ігор Терехов повідомив, що прилетіло по промзоні Слобідського району. А згодом уточнив: ціллю ворога став об’єкт енергетики. За словами мера, пошкодження дуже значні. Він уточнив, що удар був по теплу та воді й відзначив: «Можна посилювати захист: бетон, метал, укриття… Але жодні бетонні конструкції не витримують п’яти балістичних ракет». Попри це Терехов запевнив, що зруйноване будуть відновлювати. За даними облпрокуратури, об’єкт енергоінфраструктури був атакований п’ятьма ракетами. Внаслідок удару поранений 58-річний чоловік, який працює на підприємстві неподалік місця «прильотів». Внаслідок ударів по Харкову Укренерго втратило частину генерації.