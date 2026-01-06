Чи вся вода на Водохреще стає святою: думка харківського священника (відео)
Настоятель храму святого Іоана Богослова Харкова Віктор Маринчак сьогодні, 6 січня, з нагоди Водохреща освятив воду, яку принесли прихожани.
«Освячення води нам необхідно тому, що через святу воду передається благодать Духу Святого, яка діє на все навколо нас і надає святість, і захист від всього темного, брудного і злого. Саме тому ми передаємо людям воду для того, щоб вони її вживали, хрестили один одного, так би мовити, цією водою, для того, щоб вони освячували свої домівки і всі речі, які навколо них. Це головне», – пояснив священник.
Маринчак також відповів, чи вся вода сьогодні вважається святою.
«Це питання дискусійне, але нам відомо, що набувають ознаки святості води будь-де. У ставку, в річці, в криниці вони набувають на якийсь час ознаки святості. Вся вода, яку наберуть сьогодні, наприклад, в криниці, вона не псуватиметься цілий рік. І таким чином вона свідчить сама про себе, що вона отримала відповідну благодать Божу. Тому ми можемо сказати, що в будь-якому водоймищі і будь-де, де є чиста вода, вона може бути святою якийсь час, бо в цей день, коли спостерігається прихід Господа нашого Ісуса Христа на Хрещення. Він освятив воду Йордану. Значить, і всі води разом з тим», – вважає отець Віктор.
Читайте також: 6 січня – Водохреще: правила купання та де в Харкові освячуватимуть воду
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вода, крещение, маринчак, новини Харкова, освящение;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Чи вся вода на Водохреще стає святою: думка харківського священника (відео)», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 6 Січня 2026 в 13:49;