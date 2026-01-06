Вся ли вода на Крещение становится святой: мнение харьковского священника 📹

Live

06.01.2026
Настоятель храма святого Иоанна Богослова Харькова Виктор Маринчак сегодня, 6 января, по случаю Крещения освятил воду, которую принесли прихожане.

«Освещение воды нам необходимо потому, что через святую воду передается благодать Духа Святого, которая действует на все вокруг нас и придает святость и защиту от всего темного, грязного и злого. Именно поэтому мы передаем людям воду для того, чтобы они ее употребляли, крестили друг друга, так сказать, этой водой, чтобы они освящали свои дома и все вещи, которые вокруг них. Это главное», – объяснил священник.

Маринчак также ответил, становится ли вся вода сегодня святой.

«Этот вопрос дискуссионный, но нам известно, что приобретают признаки святости воды где угодно. В пруду, в реке, в колодце они приобретают на время признаки святости. Вся вода, которую наберут сегодня, например, в колодце, она не будет портиться круглый год. Поэтому мы можем сказать, что в любом водоеме и где угодно, где есть чистая вода, она может быть святой какое-то время, так как в этот день, когда наблюдается приход Господа нашего Иисуса Христа на Крещение. Он освятил воду Иордана. Значит, и все воды вместе с тем», – считает отец Виктор.

 

