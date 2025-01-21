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Ще шість підземних шкіл будують у Харкові: коли відкриють, розповів Терехов

Суспільство 11:16   21.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Ще шість підземних шкіл будують у Харкові: коли відкриють, розповів Терехов

Про те, скільки ще в місті з’явиться підземних шкіл, а також – коли там зможуть почати навчатися діти, повідомив в етері нацмарафону мер Ігор Терехов.

Він також нагадав, що у місті вже функціонує одна підземна школа. І зараз в ній навчаються близько тисячі учнів.

“Крім цього, ми облаштували шість станцій метрополітену, де теж проходять наші заняття і наші діти навчаються під землею, на жаль. І сьогодні ми будуємо шість шкіл під землею. Дві вже практично будемо відкривати. Декілька шкіл буде закінчено навесні. А інші школи почнуть працювати із першого вересня цього року“, – зазначив міський голова.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Січня 2025 в 11:16;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, скільки ще в місті з’явиться підземних шкіл, а також – коли там зможуть почати навчатися діти, повідомив в етері нацмарафону мер Ігор Терехов.".