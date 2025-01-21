Ще шість підземних шкіл будують у Харкові: коли відкриють, розповів Терехов

Про те, скільки ще в місті з’явиться підземних шкіл, а також – коли там зможуть почати навчатися діти, повідомив в етері нацмарафону мер Ігор Терехов.

Він також нагадав, що у місті вже функціонує одна підземна школа. І зараз в ній навчаються близько тисячі учнів.

“Крім цього, ми облаштували шість станцій метрополітену, де теж проходять наші заняття і наші діти навчаються під землею, на жаль. І сьогодні ми будуємо шість шкіл під землею. Дві вже практично будемо відкривати. Декілька шкіл буде закінчено навесні. А інші школи почнуть працювати із першого вересня цього року“, – зазначив міський голова.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”