Гроші є: у Харкові оновлять об’єкти, зруйновані під час обстрілу 25 грудня

Про те, що у Харкові з’явиться нове обладнання, повідомив в етері нацмарафону мер Ігор Терехов.

Він розповів, що нещодавно вирушив до Чехії – там домовився з партнерами щодо виділення фінансової підтримки, а також – додаткового транспорту.

“Дуже такий серйозний візит, який був дуже напружений. Мав низку зустрічей із моєю колегою із Брно, де нам передають 20 тролейбусів «Шкода». Крім цього, ми визначили подальші кроки, подальший шлях і будемо йти для того, щоб Брно допомагав нам”, – пояснив Терехов.

А ось фінанси від чеських партнерів планують витратити на закупівлю нового обладнання.

“Я зустрічався із Томашем Копечним, який відповідальний за відбудову України і ми теж окреслили певні кроки і будуть виділені кошти – це 400 тисяч доларів на які буде закуплене газове обладнання, яке було розтрощене під час масованого обстрілу 25 грудня минулого року – коли до Харкова з боку РФ прилетіло аж 13 ракет по всіх наших ТЕС і підстанціях. І, крім цього, нам будуть допомагати чехи і щодо відбудови і щодо створення такого «енергетичного острова» в місті Харкові“, – резюмував мер.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”