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Великий парад планет починається: харків’янам розповіли, як і коли дивитися

Суспільство 21:15   20.01.2025
Олена Нагорна
Великий парад планет починається: харків’янам розповіли, як і коли дивитися Джерело: chas.news

21 січня стартує і триватиме місяць найкращий період для спостереження рідкісного космічного явища – великого параду планет. А з 29-го числа, коли Місяць буде у першій чверті, умови мають бути ідеальними.

“Це грандіозне небесне шоу стане справжнім подарунком для тих, хто цікавиться таємницями Всесвіту. 21 січня Венеру, Марс, Юпітер, Сатурн, Нептун і Уран можна буде побачити разом на небі”, – пишуть на фейсбук-сторінці Харківського планетарію.

Марс, Венеру, Юпітер та Сатурн можна буде побачити неозброєним оком. А ось для спостереження Урана та Нептуна знадобиться телескоп чи бінокль.

“Венера з 21 січня в параді планет стане найяскравішою, її зоряна величина складе -4,4 (на тлі сузір’я Водолія). Сатурн (з.в. 0,6) прикрашатиме небо неподалік з Венерою. Юпітер (з.в. -2,6) буде видно як яскраву зірку неозброєним оком (сузір‘я Тільця). Марс відзначатиметься характерним червоним відтінком (з.в. -1,3 у сузір’ї Близнюків). Уран (з.в. 5,7 між сузір’ями Овна і Тільця) та Нептун (з.в. 7,9 у сузір’ї Риб) потребуватимуть телескопа для спостереження”, – розповіли у планетарії.

З 28 лютого протягом кількох днів можна буде спостерігати парад семи планет Сонячної системи. Стане видимим Меркурій, але він сяятиме на небосхилі лише короткий час після заходу Сонця. Після 15 березня з параду планет вийдуть Меркурій та Венера, а у квітні – Сатурн та Нептун, додали у планетарії.

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Парадом планет називають астрономічне явище, коли для спостерігача із Землі певна кількість планет Сонячної системи опиняється по один бік від Сонця у невеликому секторі. Якщо йдеться про три планети – це мініпарад, про чотири – малий, п’ять чи шість – великий і сім – повний парад. Попередній повний парад був 4 липня 2020 року.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Січня 2025 в 21:15;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "21 січня стартує найкращий період для спостереження рідкісного космічного явища – великого параду планет.".