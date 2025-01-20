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Большой парад планет начинается: харьковчанам рассказали, как и когда смотреть

Общество 21:15   20.01.2025
Елена Нагорная
Большой парад планет начинается: харьковчанам рассказали, как и когда смотреть Источник: chas.news

21 января стартует и будет длиться месяц лучший период для наблюдения редкого космического явления — большого парада планет. А с 29-го числа, когда Луна будет в первой четверти, условия должны быть идеальными.

«Это грандиозное небесное шоу станет настоящим подарком для тех, кто интересуется тайнами Вселенной. 21 января Венеру, Марс, Юпитер, Сатурн, Нептун и Уран можно будет увидеть вместе на небе», — пишут на Facebook-странице Харьковского планетария.

Марс, Венеру, Юпитер и Сатурн можно будет увидеть невооруженным глазом. А вот для наблюдения Урана и Нептуна понадобится телескоп или бинокль.

«Венера с 21 января в параде планет станет самой яркой, ее звездная величина составит -4,4 (на фоне созвездия Водолея). Сатурн (з.в. 0,6) будет украшать небо неподалеку от Венеры. Юпитер (з.в. -2,6) будет виден как яркая звезда невооруженным глазом (созвездие Тельца). Марс будет отмечаться характерным красным оттенком (з.в. -1,3 в созвездии Близнецов). Уран (з.в. 5,7 между созвездиями Овна и Тельца) и Нептун (з.в. 7,9 в созвездии Рыб) потребуют телескопа для наблюдения», — рассказали в планетарии.

С 28 февраля в течение нескольких дней можно будет наблюдать парад семи планет Солнечной системы. Станет видимым Меркурий, но он будет сиять на небосклоне лишь короткое время после захода Солнца. После 15 марта из парада планет выйдут Меркурий и Венера, а в апреле — Сатурн и Нептун, добавили в планетарии.

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Парадом планет называют астрономическое явление, когда для наблюдателя с Земли определенное количество планет Солнечной системы оказывается по одну сторону от Солнца в небольшом секторе. Если речь идет о трех планетах — это мини-парад, о четырех — малый, пять или шесть — большой и семь — полный парад. Предыдущий полный парад был 4 июля 2020 года.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 20 января 2025 в 21:15;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "21 января стартует лучший период для наблюдения редкого космического явления — большого парада планет".