Деньги есть: в Харькове обновят объекты, разрушенные при обстреле 25 декабря
О том, что в Харькове появится новое оборудование, сообщил в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.
Он рассказал, что недавно отправился в Чехию – там договорился с партнерами о выделении финансовой поддержке, а также – дополнительного транспорта.
«Очень такой серьезный визит, который был очень напряженным. Был ряд встреч с моим коллегой из Брно, где нам передают 20 троллейбусов «Шкода». Кроме того, мы определили дальнейшие шаги, дальнейший путь и будем идти для того, чтобы Брно помогал нам», – объяснил Терехов.
А вот финансы от чешских партнеров планируют потратить на закупку нового оборудования.
«Я встречался с Томашем Копечным, который ответственен за восстановление Украины и мы тоже очертили определенные шаги. Будут выделены средства – это 400 тысяч долларов, на которые будет закуплено газовое оборудование, которое было разбито во время массированного обстрела 25 декабря прошлого года – когда в Харьков со стороны РФ прилетело 13 ракет по всем нашим ТЭС и подстанциям. И, кроме этого, нам будут помогать чехи и по восстановлению и созданию такого «энергетического острова» в городе Харькове», – резюмировал мэр.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: відновлення, восстановление, терехов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 21 января 2025 в 09:50;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что в Харькове появится новое оборудование, сообщил в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.".