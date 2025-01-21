Деньги есть: в Харькове обновят объекты, разрушенные при обстреле 25 декабря

О том, что в Харькове появится новое оборудование, сообщил в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.

Он рассказал, что недавно отправился в Чехию – там договорился с партнерами о выделении финансовой поддержке, а также – дополнительного транспорта.

«Очень такой серьезный визит, который был очень напряженным. Был ряд встреч с моим коллегой из Брно, где нам передают 20 троллейбусов «Шкода». Кроме того, мы определили дальнейшие шаги, дальнейший путь и будем идти для того, чтобы Брно помогал нам», – объяснил Терехов.

А вот финансы от чешских партнеров планируют потратить на закупку нового оборудования.

«Я встречался с Томашем Копечным, который ответственен за восстановление Украины и мы тоже очертили определенные шаги. Будут выделены средства – это 400 тысяч долларов, на которые будет закуплено газовое оборудование, которое было разбито во время массированного обстрела 25 декабря прошлого года – когда в Харьков со стороны РФ прилетело 13 ракет по всем нашим ТЭС и подстанциям. И, кроме этого, нам будут помогать чехи и по восстановлению и созданию такого «энергетического острова» в городе Харькове», – резюмировал мэр.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»