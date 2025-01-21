Live
  • Вт 21.01.2025
  • Харьков  +2°С
  • USD 42.16
  • EUR 43.5

Деньги есть: в Харькове обновят объекты, разрушенные при обстреле 25 декабря

Общество 09:50   21.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Деньги есть: в Харькове обновят объекты, разрушенные при обстреле 25 декабря Скриншот

О том, что в Харькове появится новое оборудование, сообщил в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.

Он рассказал, что недавно отправился в Чехию – там договорился с партнерами о выделении финансовой поддержке, а также – дополнительного транспорта.

«Очень такой серьезный визит, который был очень напряженным. Был ряд встреч с моим коллегой из Брно, где нам передают 20 троллейбусов «Шкода». Кроме того, мы определили дальнейшие шаги, дальнейший путь и будем идти для того, чтобы Брно помогал нам», – объяснил Терехов.

А вот финансы от чешских партнеров планируют потратить на закупку нового оборудования.

«Я встречался с Томашем Копечным, который ответственен за восстановление Украины и мы тоже очертили определенные шаги. Будут выделены средства – это 400 тысяч долларов, на которые будет закуплено газовое оборудование, которое было разбито во время массированного обстрела 25 декабря прошлого года – когда в Харьков со стороны РФ прилетело 13 ракет по всем нашим ТЭС и подстанциям. И, кроме этого, нам будут помогать чехи и по восстановлению и созданию такого «энергетического острова» в городе Харькове», – резюмировал мэр.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Читайте также: Большой парад планет начинается: харьковчанам рассказали, как и когда смотреть

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
БПЛА «Молния» прилетел по Харькову, есть пострадавшие – детали (дополнено)
БПЛА «Молния» прилетел по Харькову, есть пострадавшие – детали (дополнено)
21.01.2025, 11:42
Из каких городов Украины больше всего людей выехало за границу: ответ эксперта
Из каких городов Украины больше всего людей выехало за границу: ответ эксперта
21.01.2025, 09:26
Сегодня 21 января: какой праздник и день в истории
Сегодня 21 января: какой праздник и день в истории
21.01.2025, 06:00
Более мощным БпЛА «Молния-2» ударила РФ по Харькову утром: данные Терехова
Более мощным БпЛА «Молния-2» ударила РФ по Харькову утром: данные Терехова
21.01.2025, 13:09
Новости Харькова — главное за 21 января: раненые копы, ударила «Молния-2»
Новости Харькова — главное за 21 января: раненые копы, ударила «Молния-2»
21.01.2025, 14:09
«Легкий способ» получить водительские права: изюмчанину вручили подозрение
«Легкий способ» получить водительские права: изюмчанину вручили подозрение
21.01.2025, 15:32

Новости по теме:

17:13
Вернут ли трамваи на Веснина и «Лосево» в Харькове и когда поедет «пятерка» 📹
11:14
Где покупают новое жилье и куда уезжают жители области, рассказал Синегубов
09:06
Поедет ли трамвай в лесопарк в Харькове и что будет с Салтовским депо
15:08
Когда в Харькове вернут трамвай №5 и восстановят движение к ХТЗ: ответ мэрии
18:40
ЮНЕСКО еще не направляло миссию в Харьков для осмотра поврежденного Госпрома

Вы читали новость: «Деньги есть: в Харькове обновят объекты, разрушенные при обстреле 25 декабря»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 21 января 2025 в 09:50;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что в Харькове появится новое оборудование, сообщил в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.".