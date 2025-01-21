Еще шесть подземных школ строят в Харькове: когда откроют, рассказал Терехов

О том, сколько еще в городе появится подземных школ, а также – когда там смогут начать обучаться дети, сообщил в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.

Он также напомнил, что в городе уже функционирует одна подземная школа. И на данный момент в ней обучаются около тысячи учеников.

«Кроме того, мы обустроили шесть станций метрополитена, где тоже проходят наши занятия и наши дети учатся под землей, к сожалению. И сегодня мы строим шесть школ под землёй. Две уже практически будем открывать. Несколько школ будут закончены весной. А другие школы начнут работать с первого сентября этого года», – отметил городской голова.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»