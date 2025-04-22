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Четвертая подземная школа, построенная с нуля, заработала в Харькове

Общество 19:24   22.04.2025
Оксана Якушко
Четвертая подземная школа, построенная с нуля, заработала в Харькове Фото: ХГС

Новая подземная школа, уже четвертая в Харькове, начала работу сегодня, 22 апреля, в Шевченковском районе, сообщает Харьковский горсовет.

Учебное заведение может принять тысячу учеников, что позволит значительно расширить возможности для оффлайн-учебы.

«Это уже третья большая подземная школа, рассчитанная на тысячу учеников. Сейчас в ней уже 808 учеников, но спрос огромный: ежедневно приходят по 80 родителей, чтобы записать своих детей. Это центральная часть города, очень много детей здесь проживает и хочет учиться», — подчеркнул мэр Харькова Игорь Терехов.

Новая школа имеет самую высокую степень защиты. Учеба в ней будет проходить в две смены для учеников пяти школ. В заведении обустроены девять кабинетов для начальных классов и восемь – для средней и старшей школы.

В школе есть общие зоны: столовая, актовый зал, места для отдыха, медицинский кабинет. Все помещения полностью адаптированы для инклюзивного обучения. В выходные дни там будут готовить к школе будущих первоклассников, будут работать кружки и проходить профориентационные мероприятия.

Строительство школы обошлось городу в 107 млн грн. Современное оборудование, в частности для уроков информатики, предоставил Харьковский IT-кластер. Игорь Терехов поблагодарил ІТ-сообщество за поддержку и подчеркнул важность развития технического образования для будущего.

Кроме того, мэр сообщил, что сейчас ведется строительство еще трех больших подземных школ в Салтовском районе.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 22 апреля 2025 в 19:24;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Новая подземная школа, уже четвертая в Харькове, начала работу сегодня, 22 апреля, в Шевченковском районе, сообщает Харьковский горсовет.".