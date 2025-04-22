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Удары «Шахедов» по ​​Харькову: что известно о последствиях (дополняется)

Происшествия 14:29   22.04.2025
Виктория Яковенко
Удары «Шахедов» по ​​Харькову: что известно о последствиях (дополняется) Иллюстративное фото. Источник: пресс-служба ХГС

Последствия атаки БпЛА на Харьков и пригород, которая началась днем ​​22 апреля.

Дополнено в 14:29. Россияне массированно атаковали Харьков «Шахедами» с 12:55 до 13:36. Под ударами оказались четыре района города. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, «прилеты» зафиксировали в Шевченковском, Салтовском, Киевском и Новобаварском районах.

«Все соответствующие службы работают на местах попаданий», — пишет Синегубов.

Дополнено в 14:06. Число пострадавших в Харькове из-за массированной атаки БпЛА увеличивается. Уже известно о семи пострадавших, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

В результате одного из ударов БпЛА отсутствует электроснабжение в некоторых населенных пунктах Малоданиловской громады. Вскоре все будет восстанавливаться, сообщает глава ТГ Александр Гололобов.

По данным главы ХОВА Олега Синегубова, около 13:40 в Киевском районе города зафиксировали попадание, предварительно – БпЛА типа «Шахед», в дорожное покрытие.

«В результате обстрела загорелся автомобиль. По предварительным данным, пострадали три человека», — сообщил Синегубов.

Напомним, с 13:00 в Харькове начали раздаваться взрывы. Областной центр и пригород атаковали «Шахеды». По данным мэра Игоря Терехова, россияне нанесли по меньшей мере 12 ударов, под обстрелом оказались четыре района Харькова. Предварительно известно о четырех пострадавших, информировал глава ХОВА Олег Синегубов. Также «прилеты» зафиксировали в Дергачах и по открытой территории на границе Дергачевской и Малоданиловской громад.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 22 апреля 2025 в 14:29;

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