Трое умерших, тысячи пострадавших: ситуация с бешенством на Харьковщине

Трое людей умерло за годы войны и более 3 тысяч обращается из-за укусов животных ежегодно — статистику заболеваемости бешенством на Харьковщине озвучили в областном центре контроля и профилактики болезней в Всемирный день борьбы с бешенством, 28 сентября.

С начала полномасштабной войны в Харьковской области зарегистрировано три летальных случая бешенства среди людей – в 2022, 2024 годах и в январе 2026 года. Во всех трех случаях после контакта с животным пострадавшие не обратились за медицинской помощью и не получили необходимой антирабической профилактики.

В 2026 году 85 человек (5 из них — за последние дни) пострадали от животных, у которых было подтверждено бешенство. Все пострадавшие получили антирабическую помощь и не заболели.

Также существенно возросла доля пострадавших, которым из-за характера контакта с животным назначалось антирабическое лечение. В 2026 году она составила 51,2% (1576 человек) против 20,0% в 2022 году. Также в 2026 году 417 пострадавшим из-за тяжелых по локализации укусов был введен антирабический иммуноглобулин.

В целом же, из-за укусов и других повреждений, нанесенных животными, за медицинской помощью ежегодно обращаются тысячи жителей области.

В 2025 году зарегистрировано 3326 таких обращений, а за 8 месяцев 2026 – уже 3077.

В 2026 году количество обращений по поводу повреждений, нанесенных животными, выросло на 37,2%. Наибольший рост зафиксирован в:

Берестинском районе – на 43,3%,

Лозовском – на 54,9%,

в Харькове – на 55,7%.

От беспризорных животных в 2026 году пострадали 1238 человек – это 40,2% всех обратившихся за медицинской помощью из-за повреждений животными.

В прифронтовых общинах доля таких случаев значительно выше:

в Шевченковском – 72,6%,

Великобурлуцком – 76,9%,

Боровском – 100%,

Изюмском – 59,8%.

Еще 100 человек получили повреждения от диких животных, из них 36 – от лис.

Эпидемиологи фиксируют распространение бешенства среди животных в области с 2023 года. Вместе с тем проведение оральной иммунизации диких мясоядных животных в 2024–2026 годах и активизация вакцинации домашних животных помогла снизить интенсивность распространения.

За 9 месяцев 2026 года в области зарегистрировано 34 случая бешенства среди животных против 45 за аналогичный период 2025 года.

Бешенство обнаружили у:

16 кошек,

13 собак,

3 лис,

летучей мыши,

быка.

Больше всего случаев зарегистрировано в Харьковском и Берестинском районах. В городах области зафиксировано 10 случаев, из них 4 — в Харькове: два среди собак, по одному – у летучей мыши и лисы.

В центре говорят, что до начала полномасштабного вторжения заболеваемость удавалось контролировать благодаря оральной иммунизации диких животных, плановой вакцинации домашних животных, налаженной системе антирабической помощи и информационно-разъяснительной работе с населением.

Боевые действия и минирование территорий, миграция диких животных в населенные пункты, рост количества бездомных животных, а также ограниченный доступ к медицинской помощи в прифронтовых громадах усложнили проведение лечебных и профилактических мероприятий.

«Бешенство – это заболевание, развитие которого можно предупредить, если вовремя обратиться за медицинской помощью и начать антирабическую профилактику. После укуса, царапины или ослюнения животным нельзя ожидать появления симптомов или надеяться, что повреждение незначительное. Необходимо как можно скорее обратиться в медицинское учреждение, где специалисты оценят риск и определят необходимый объем профилактических мероприятий», – призывает главный государственный санитарный врач Харьковской области Любовь Махота.

Напомним, Областной центр контроля и профилактики болезней опубликовал актуальный список пунктов антирабической помощи, которые работают на Харьковщине. Найти пункты также можно на интерактивной карте на сайте Харьковского областного центра контроля и профилактики болезней.