Харьков и пригород атакуют «Шахеды»: уже есть пострадавший (дополняется)
В Харькове с около 13:00 звучат взрывы. В городе фиксирует удары «Шахедов».
Дополнено 13:33. В Харькове – серия взрывов. Предварительно БпЛА атаковали Салтовский район, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
Дополнено в 13:30. Около 12:55 россияне ударили «Шахедом» по частному сектору в Дергачах, сообщил начальник городской военной администрации Вячеслав Задоренко.
«В результате удара поврежден один дом. К счастью, обошлось без пострадавших, однако оккупанты продолжают наносить удары!», — пишет Задоренко.
Мэр Харькова Игорь Терехов информирует о еще ударах по городу. Отмечает: атака продолжается.
Дополнен в 13:25. Снова удар по Харькову, пишет мэр города Игорь Терехов.
Дополнено в 13:23. В воздушных силах ВСУ призвали жителей Харькова оставаться в укрытиях. Пишут, что идет боевая работа.
Дополнено 13:20. О еще одном «прилете» по Харькову сообщает Игорь Терехов.
«Массированная атака вражеских беспилотников продолжается. Будьте осторожны», — пишет мэр.
Он также отметил, что уже есть информация об одном пострадавшем.
Дополнено 13:14. Еще один прилет зафиксировали в Шевченковском районе Харькова, информирует мэр Игорь Терехов.
Позже он сообщил о еще одном ударе по городу.
Дополнено в 13:10. В Харькове зафиксирован еще один удар. Предварительно, в Шевченковском районе сообщил мэр города Игорь Терехов.
О повторном «прилете» информирует и начальник Малоданиловской громады Александр Гололобов.
13:02. О прилете «Шахеда» сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. По его данным на город еще группа враждебных БпЛА. Он призвал жителей быть осторожными.
Тем временем, о «прилете» возле населенного пункта информирует начальник Малоданиловской громады Александр Гололобов.
О том, что оккупанты наносят удары по Дергачам сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Игорь Терехов, новости Харькова, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 22 апреля 2025 в 13:33;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове с около 13:00 звучат взрывы. В городе фиксирует удары «Шахедов».".