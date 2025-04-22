Харьков и пригород атакуют «Шахеды»: уже есть пострадавший (дополняется)

В Харькове с около 13:00 звучат взрывы. В городе фиксирует удары «Шахедов».

Дополнено 13:33. В Харькове – серия взрывов. Предварительно БпЛА атаковали Салтовский район, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Дополнено в 13:30. Около 12:55 россияне ударили «Шахедом» по частному сектору в Дергачах, сообщил начальник городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

«В результате удара поврежден один дом. К счастью, обошлось без пострадавших, однако оккупанты продолжают наносить удары!», — пишет Задоренко.

Мэр Харькова Игорь Терехов информирует о еще ударах по городу. Отмечает: атака продолжается.

Дополнен в 13:25. Снова удар по Харькову, пишет мэр города Игорь Терехов.

Дополнено в 13:23. В воздушных силах ВСУ призвали жителей Харькова оставаться в укрытиях. Пишут, что идет боевая работа.

Дополнено 13:20. О еще одном «прилете» по Харькову сообщает Игорь Терехов.

«Массированная атака вражеских беспилотников продолжается. Будьте осторожны», — пишет мэр.

Он также отметил, что уже есть информация об одном пострадавшем.

Дополнено 13:14. Еще один прилет зафиксировали в Шевченковском районе Харькова, информирует мэр Игорь Терехов.

Позже он сообщил о еще одном ударе по городу.

Дополнено в 13:10. В Харькове зафиксирован еще один удар. Предварительно, в Шевченковском районе сообщил мэр города Игорь Терехов.

О повторном «прилете» информирует и начальник Малоданиловской громады Александр Гололобов.

13:02. О прилете «Шахеда» сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. По его данным на город еще группа враждебных БпЛА. Он призвал жителей быть осторожными.

Тем временем, о «прилете» возле населенного пункта информирует начальник Малоданиловской громады Александр Гололобов.

О том, что оккупанты наносят удары по Дергачам сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.