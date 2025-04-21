Третью подземную школу открыли в Харькове: как она выглядит (фото)

Третья построенная с нуля в Харькове подземная школа открылась 21 апреля в Основянском районе.

Подземную школу строили в течение десяти месяцев (с июля 2024-го по апрель 2025-го). Общая площадь – 259 м2. В укрытии оборудованы четыре учебных кабинета, есть место для отдыха, буфет, медпункт и ресурсная комната, передает корреспондент МГ «Объектив».

«Это небольшая школа. Почему она здесь нужна? Как вы понимаете, это район Харькова, который очень удален от центральной части города, от метрополитена. Дети здесь могут учиться в очном формате. Это дети, начиная с первого по одиннадцатый класс», — сказал мэр Харькова Игорь Терехов.

Как подчеркнула директор департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко, противорадиационное укрытие отвечает всем требованиям ГСН, установленным в 2023 году.

«Если мы учитываем, что обучение в две смены, то, обучаясь три раза в неделю, мы спокойно охватываем всех детей, которые есть в данном микрорайоне. А сейчас в микрорайоне находятся чуть больше 400 детей, а мы охватили 377. То есть 90% детей», — отметила Деменко.

Терехов также анонсировал, что уже завтра, 22 апреля, в Харькове откроют четвертую построенную с нуля подземную школу — в Шевченковском районе. Это до 10 тысяч увеличит число харьковских учащихся, которые смогут посещать уроки очно. Еще три подземные школы планируют открыть в сентябре.

Мэр сообщил, что новая школа в Основянском районе стоила около 30 миллионов гривен, а та, что будет в Шевченковском, обошлась в порядка 100 миллионов.

«Источники финансирования – это городской бюджет. Пока что все, что мы построили и строим, это средства городского бюджета. Три школы, которые мы начали строить, нам государство дало средства, но их не хватает сегодня. Тайвань тоже был, но это средства, которые были в Новобаварском районе, это были 2 миллиона долларов, и мы еще добавили средства, потому что их не хватило», — объяснил Терехов.

Напомним, 13 мая 2024 года в Индустриальном районе Харькова открыли первую в Украине подземную школу, построенную с нуля. Реализация этого проекта обошлась городскому бюджету в 58,8 миллиона гривен, а подрядчиком было АО «Трест Жилстрой-1». В две смены там учатся 900 школьников.

Вторую подземную школу Харькова открыли в Новобаварском районе. Она значительно отличается от первой, в Индустриальном, ведь проект другой. И стоила больше — около 80 миллионов гривен. Деньги дал Тайвань. Противорадиационное укрытие рассчитано на тысячу учеников в две смены. Строила школу фирма «ТТ-2006».