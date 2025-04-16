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Терехов назвал дату, когда откроют новые подземные школы. Что с детсадом

Общество 19:30   16.04.2025
Елена Нагорная
Терехов назвал дату, когда откроют новые подземные школы. Что с детсадом Фото: Елена Нагорная

Две новые подземные школы откроют в Харькове 22 апреля, сообщил мэр Игорь Терехов. Ранее он информировал, что учебные заведения появятся в Шевченковском и Основянском районах.

«В Харькове находится более 60 тысяч детей школьного возраста. 22 апреля мы будем открывать еще два учебных заведения под землей», — сказал мэр изданию „Укринформ“ на полях Международного форума сплоченности „Творим будущее“.

По словам Терехова, в этих заведениях также будут готовить к первому классу детей старшего дошкольного возраста, занятия будут проходить в выходные.

Относительно первого подземного детского сада мэр сообщил, что пока продолжаются проектные работы.

«Проектируем. Мы видим, как нужно двигаться. Это другие нормативные документы, другие строительные нормы, чем к подземным школам, потому что там ребенок проводит почти весь световой день, и нужно, чтобы дети спали, отдыхали. Тяжелый проект, тяжелый. Нет в мире тех, кто бы уже воплотил такой проект. Он будет стоить гораздо дороже, чем школа», — сказал Терехов.

Он не назвал конкретных цифр, однако уточнил, что пока финансирование на объект предусмотрено только из городского бюджета.

«Надеюсь, что проект разработаем в этом году, потом надо будет определиться со сметой», — добавил Терехов.

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Напомним, 13 мая 2024 года в Индустриальном районе Харькова открыли первую в Украине подземную школу, построенную с нуля. Реализация этого проекта обошлась городскому бюджету в 58,8 миллиона гривен, а подрядчиком было АО «Трест Жилстрой-1». В две смены там учатся 900 школьников.

Вторую подземную школу Харькова открыли в Новобаварском районе. Она значительно отличается от первой, в Индустриальном, ведь проект другой. И стоила больше — около 80 миллионов гривен. Деньги дал Тайвань. Противорадиационное укрытие рассчитано на тысячу учеников в две смены. Строила школу фирма «ТТ-2006».

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 16 апреля 2025 в 19:30;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Две новые подземные школы откроют в Харькове 22 апреля, сообщил мэр Игорь Терехов. Ранее он информировал, что учебные заведения появятся в Шевченковском и Основянском районах.".