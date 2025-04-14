Две подземные школы откроют в Харькове после Пасхи: Терехов сообщил, где

Еще две подземные школы откроют в Харькове после Пасхи, сообщил в эфире нацмарафона 13 апреля мэр Игорь Терехов.

«Очень важно, чтобы наши дети могли учиться. Именно поэтому мы переоборудовали помещения на шести станциях метрополитена под учебные кабинеты. Также в городе функционируют две полноценные подземные школы. После Пасхи планируем открыть еще два таких учебных заведения, рассчитанные на 1 тыс. детей, в Шевченковском и Основянском районах», — сказал мэр, передает пресс-служба горсовета.

По словам Терехова, сейчас в метрошколе и подземных школах Харькова учится офлайн около 7,5 тысячи детей.

Напомним, 13 мая 2024 года в Индустриальном районе Харькова открыли первую в Украине подземную школу, построенную с нуля. Реализация этого проекта обошлась городскому бюджету в 58,8 миллиона гривен, а подрядчиком было АО «Трест Жилстрой-1». В две смены там учатся 900 школьников.

Вторую подземную школу Харькова открыли в Новобаварском районе. Она значительно отличается от первой, в Индустриальном, ведь проект другой. И стоила больше — около 80 миллионов гривен. Деньги дал Тайвань. Противорадиационное укрытие рассчитано на тысячу учеников в две смены. Строила школу фирма «ТТ-2006».