Такого никто не делал — Терехов про планы создать подземный детсад в Харькове

Мэр Харькова Игорь Терехов признался корреспонденту МГ «Объектив», что очень хочет построить в Харькове первый в Украине подземный детский сад. Но это непростая задача.

«Изучаем этот вопрос. Я дал соответствующее поручение, — отреагировал Терехов на вопрос о строительстве в Харькове подземного детсада. — Сегодня работаем над созданием проектно-сметной документации. Она отличается (от документации для подземных школ — Ред.). Такого никто не делал. Она отличается по нормативам. Там дети должны находиться весь день. И спать, и отдыхать, и там совсем другие нормативные документы. Но я очень хочу, чтобы мы построили детский сад в Харькове».

Директор департамента образования мэрии Ольга Деменко также сообщила: от мэра получили поручение активизировать работу и начать строительство подземного детсада. Он может появиться в Новобаварском районе.

«У нас уже есть видение, уже есть проект. Теперь нужно готовиться к началу его реализации», — отметила Деменко.

Пока же специалисты работают над нестандартной проектно-сметной документацией, в городе дошкольников приглашают на занятия под землей по несколько часов в выходные.

«Сейчас на всех безопасных локациях, то есть в метро, ​​в подземной школе №1, у нас работают садики по выходным. Мы охватили 1100 детей, и уже в эти выходные, на этой локации (во второй подземной школе Харькова — Ред.), будут тоже дошкольники. Их сегодня 50. Но я думаю, что их количество будет увеличиваться по мере того, как родители узнают о такой новости. Но это дети только те, кто пойдет в сентябре в школу. Нам очень важно осуществить социализацию этих детей, потому что они в садике не были совсем. Три года война, перед этим коронавирус, а перед этим им было один-два года. Поэтому мы охватываем более 30% всех детей, которые пойдут в первые классы. Мы их готовим к школе», — объяснила Деменко.