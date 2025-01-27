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Такого ніхто не робив – Терехов про створення підземного дитсадка в Харкові

Суспільство 12:58   27.01.2025
Олена Нагорна
Оксана Горун
Такого ніхто не робив – Терехов про створення підземного дитсадка в Харкові Фото: телеграм Ігоря Терехова

Мер Харкова Ігор Терехов зізнався кореспондентці МГ “Об’єктив”, що дуже хоче збудувати в Харкові перший в Україні підземний дитячий садок. Але це складне завдання.

Вивчаємо це питання. Я дав відповідне доручення, відреагував Терехов на питання про будівництво в Харкові підземного дитсадка. Сьогодні працюємо над створенням проєктно-кошторисної документації. Вона відрізняється (від документації для підземних шкіл – Ред.). Такого ніхто не робив. Вона відрізняється по нормативах. Бо там діти повинні перебувати весь день. І спати, і відпочивати, і там зовсім інші нормативні документи. Але я дуже хочу, щоб ми побудували дитячий садочок у Харкові”.

Директорка департаменту освіти мерії Ольга Деменко також повідомила: від мера отримали доручення активізувати роботу та розпочати будівництво підземного дитсадка. Він може з’явитись у Новобаварському районі.

“У нас вже є бачення, вже є проєкт. Тепер потрібно готуватися до початку його реалізації”, – зазначила Деменко.

Поки ж фахівці працюють над нестандартною проєктно-кошторисною документацією, у місті дошкільнят запрошують на заняття під землею по кілька годин у вихідні.

“Зараз на всіх безпечних локаціях, тобто в метро, в підземній школі №1, у нас працюють садочки по вихідних. Ми охопили 1100 дітей, і вже в ці вихідні, на цій локації (у другій підземній школі Харкова – Ред.), будуть теж дошкільнята. Їх на сьогодні 50. Але я думаю, що їхня кількість буде збільшуватися в міру того, як батьки дізнаються про таку новину. Але це діти тільки ті, хто піде у вересні до школи. Нам надто важливо здійснити соціалізацію цих дітей, бо вони в садочку не були зовсім. Три роки війна, перед цим коронавірус, а перед цим їм було один-два роки. Тому ми охоплюємо понад 30% усіх дітей, які підуть до перших класів. Ми їх готуємо до школи”, – пояснила Деменко.

Читайте також: Терехов повідомив, який відсоток дітей у Харкові навчається під землею

Автор: Олена Нагорна, Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2025 в 12:58;

  • Кореспондент Олена Нагорна, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов зізнався кореспондентці МГ “Об’єктив”, що дуже хоче збудувати в Харкові перший в Україні підземний дитячий садок. Але це складне завдання".