Такого ніхто не робив – Терехов про створення підземного дитсадка в Харкові
Мер Харкова Ігор Терехов зізнався кореспондентці МГ “Об’єктив”, що дуже хоче збудувати в Харкові перший в Україні підземний дитячий садок. Але це складне завдання.
“Вивчаємо це питання. Я дав відповідне доручення, – відреагував Терехов на питання про будівництво в Харкові підземного дитсадка. – Сьогодні працюємо над створенням проєктно-кошторисної документації. Вона відрізняється (від документації для підземних шкіл – Ред.). Такого ніхто не робив. Вона відрізняється по нормативах. Бо там діти повинні перебувати весь день. І спати, і відпочивати, і там зовсім інші нормативні документи. Але я дуже хочу, щоб ми побудували дитячий садочок у Харкові”.
Директорка департаменту освіти мерії Ольга Деменко також повідомила: від мера отримали доручення активізувати роботу та розпочати будівництво підземного дитсадка. Він може з’явитись у Новобаварському районі.
“У нас вже є бачення, вже є проєкт. Тепер потрібно готуватися до початку його реалізації”, – зазначила Деменко.
Поки ж фахівці працюють над нестандартною проєктно-кошторисною документацією, у місті дошкільнят запрошують на заняття під землею по кілька годин у вихідні.
“Зараз на всіх безпечних локаціях, тобто в метро, в підземній школі №1, у нас працюють садочки по вихідних. Ми охопили 1100 дітей, і вже в ці вихідні, на цій локації (у другій підземній школі Харкова – Ред.), будуть теж дошкільнята. Їх на сьогодні 50. Але я думаю, що їхня кількість буде збільшуватися в міру того, як батьки дізнаються про таку новину. Але це діти тільки ті, хто піде у вересні до школи. Нам надто важливо здійснити соціалізацію цих дітей, бо вони в садочку не були зовсім. Три роки війна, перед цим коронавірус, а перед цим їм було один-два роки. Тому ми охоплюємо понад 30% усіх дітей, які підуть до перших класів. Ми їх готуємо до школи”, – пояснила Деменко.
Читайте також: Терехов повідомив, який відсоток дітей у Харкові навчається під землею
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Деменко, детсад, новини Харкова, терехов, укрытие;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Такого ніхто не робив – Терехов про створення підземного дитсадка в Харкові»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2025 в 12:58;
Кореспондент Олена Нагорна, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов зізнався кореспондентці МГ “Об’єктив”, що дуже хоче збудувати в Харкові перший в Україні підземний дитячий садок. Але це складне завдання".