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Терехов повідомив, який відсоток дітей у Харкові навчається під землею

Суспільство 12:33   27.01.2025
Олена Нагорна
Оксана Горун
Терехов повідомив, який відсоток дітей у Харкові навчається під землею Фото: Олена Нагорна

Під час відкриття другої підземної школи в Харкові мер міста Ігор Терехов повідомив про доступність офлайн-освіти зараз та подальші плани.

“У нас сьогодні є можливість навчати 6000 дітей. Це вже дві школи, які ми збудували під землею. Крім того, це шість станцій метрополітену, і ми охоплюємо 6000 дітей. Це приблизно 8% тих, хто сьогодні є (у місті – Ред.) та має можливість навчатися”, – повідомив Терехов, передає кореспондент МГ “Об’єктив”.

У планах на цей рік – відкрити в Харкові ще сім підземних шкіл. Не всі будуть настільки ж масштабними, як ті дві, що вже існують (обидві можуть прийняти близько по 1000 учнів у дві зміни).

“Є школи, які будуть набагато меншими, на 300-400 учнів”, – зазначив міський голова Харкова.

Терехов повідомив, що найближчим часом відкриється друга черга підземної школи в Новобаварському районі (сьогодні розпочали роботу дев’ять класів, а всього їх буде 17).

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“Крім того, ми будуємо ще три школи, які будуть побудовані до кінця весни, а інші школи відкриватимемо вже з 1 вересня”, – поінформував мер.

Автор: Олена Нагорна, Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2025 в 12:33;

  • Кореспондент Олена Нагорна, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час відкриття другої підземної школи в Харкові мер міста Ігор Терехов повідомив про доступність офлайн-освіти зараз та подальші плани".