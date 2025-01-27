Терехов повідомив, який відсоток дітей у Харкові навчається під землею
Під час відкриття другої підземної школи в Харкові мер міста Ігор Терехов повідомив про доступність офлайн-освіти зараз та подальші плани.
“У нас сьогодні є можливість навчати 6000 дітей. Це вже дві школи, які ми збудували під землею. Крім того, це шість станцій метрополітену, і ми охоплюємо 6000 дітей. Це приблизно 8% тих, хто сьогодні є (у місті – Ред.) та має можливість навчатися”, – повідомив Терехов, передає кореспондент МГ “Об’єктив”.
У планах на цей рік – відкрити в Харкові ще сім підземних шкіл. Не всі будуть настільки ж масштабними, як ті дві, що вже існують (обидві можуть прийняти близько по 1000 учнів у дві зміни).
“Є школи, які будуть набагато меншими, на 300-400 учнів”, – зазначив міський голова Харкова.
Терехов повідомив, що найближчим часом відкриється друга черга підземної школи в Новобаварському районі (сьогодні розпочали роботу дев’ять класів, а всього їх буде 17).
Читайте також: Гроші є: у Харкові відновлять об’єкти, зруйновані під час обстрілу 25 грудня
“Крім того, ми будуємо ще три школи, які будуть побудовані до кінця весни, а інші школи відкриватимемо вже з 1 вересня”, – поінформував мер.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: діти, новини Харкова, образование, подземная школа, строительство, терехов, укрытие, школьники;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Терехов повідомив, який відсоток дітей у Харкові навчається під землею»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2025 в 12:33;
Кореспондент Олена Нагорна, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час відкриття другої підземної школи в Харкові мер міста Ігор Терехов повідомив про доступність офлайн-освіти зараз та подальші плани".