Терехов повідомив, який відсоток дітей у Харкові навчається під землею

Під час відкриття другої підземної школи в Харкові мер міста Ігор Терехов повідомив про доступність офлайн-освіти зараз та подальші плани.

“У нас сьогодні є можливість навчати 6000 дітей. Це вже дві школи, які ми збудували під землею. Крім того, це шість станцій метрополітену, і ми охоплюємо 6000 дітей. Це приблизно 8% тих, хто сьогодні є (у місті – Ред.) та має можливість навчатися”, – повідомив Терехов, передає кореспондент МГ “Об’єктив”.

У планах на цей рік – відкрити в Харкові ще сім підземних шкіл. Не всі будуть настільки ж масштабними, як ті дві, що вже існують (обидві можуть прийняти близько по 1000 учнів у дві зміни).

“Є школи, які будуть набагато меншими, на 300-400 учнів”, – зазначив міський голова Харкова.

Терехов повідомив, що найближчим часом відкриється друга черга підземної школи в Новобаварському районі (сьогодні розпочали роботу дев’ять класів, а всього їх буде 17).

“Крім того, ми будуємо ще три школи, які будуть побудовані до кінця весни, а інші школи відкриватимемо вже з 1 вересня”, – поінформував мер.