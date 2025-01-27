Терехов сообщил, какой процент детей в Харькове учится под землей

Во время открытия второй подземной школы в Харькове мэр города Игорь Терехов сообщил о доступности офлайн-образования сейчас и дальнейших планах.

«У нас сегодня есть возможность обучать 6000 детей. Это уже две школы, которые мы построили под землей. Кроме того, это шесть станций метрополитена, и мы охватываем 6000 детей. Это примерно 8% тех, кто сегодня есть (в городе — Ред.) и имеет возможность учиться», — сообщил Терехов, передает корреспондент МГ «Объектив».

В планах на этот год — открыть в Харькове еще семь подземных школ. Не все будут настолько же масштабными, как две уже существующие (обе могут принять порядка 1000 учеников в две смены).

«Есть школы, которые будут намного меньше, на 300-400 учащихся», — отметил городской голова Харькова.

Терехов сообщил, что в ближайшее время откроется вторая очередь подземной школы в Новобаварском районе (сегодня начали работу девять классов, а всего их будет 17).

«Кроме того, мы строим еще три школы, которые будут построены до конца весны, а другие школы будем открывать уже с 1 сентября», — проинформировал мэр.