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Терехов сообщил, какой процент детей в Харькове учится под землей

Общество 12:33   27.01.2025
Елена Нагорная
Оксана Горун
Терехов сообщил, какой процент детей в Харькове учится под землей Фото: Елена Нагорная

Во время открытия второй подземной школы в Харькове мэр города Игорь Терехов сообщил о доступности офлайн-образования сейчас и дальнейших планах.

«У нас сегодня есть возможность обучать 6000 детей. Это уже две школы, которые мы построили под землей. Кроме того, это шесть станций метрополитена, и мы охватываем 6000 детей. Это примерно 8% тех, кто сегодня есть (в городе — Ред.) и имеет возможность учиться», — сообщил Терехов, передает корреспондент МГ «Объектив».

В планах на этот год — открыть в Харькове еще семь подземных школ. Не все будут настолько же масштабными, как две уже существующие (обе могут принять порядка 1000 учеников в две смены).

«Есть школы, которые будут намного меньше, на 300-400 учащихся», — отметил городской голова Харькова.

Терехов сообщил, что в ближайшее время откроется вторая очередь подземной школы в Новобаварском районе (сегодня начали работу девять классов, а всего их будет 17).

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«Кроме того, мы строим еще три школы, которые будут построены до конца весны, а другие школы будем открывать уже с 1 сентября», — проинформировал мэр.

Автор: Елена Нагорная, Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 27 января 2025 в 12:33;

  • Корреспондент Елена Нагорная, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время открытия второй подземной школы в Харькове мэр города Игорь Терехов сообщил о доступности офлайн-образования сейчас и дальнейших планах".