Чомусь до Харкова субвенція не дуже надходить – Деменко про підземні школи

Десята підземна школа Харкова, яку будують із нуля у Немишлянському районі, повноцінно запрацює з 1 вересня. Крім того, у місті розпочали зведення ще двох підземних шкіл та першого підземного дитячого садка.

“Підземний садочок уже будується і розпочато будівництво ще двох підземних шкіл. Крім цього, ми ще розпочали роботу разом з ЮНІСЕФ по ще одній станції метрополітену. Тому на початку нового навчального року кількість підземних локацій збільшиться”, – розповіла на пресконференції директорка департаменту освіти міськради Ольга Деменко.

За її словами, майбутній підземний дитсадок розрахований більш ніж на 200 дітей. Нині там уже майже готовий котлован та стартували наступні етапи робіт.

“Із дев’яти підземних шкіл, які нині працюють, лише чотири побудовані за кошти субвенції з державного бюджету, а інші – за кошти міського бюджету. Я не знаю, чи міністерство умисно, чи неумисно, але чомусь до Харкова субвенція не дуже надходить на будівництво шкіл”, – зазначила очільниця міськосвіти.

Водночас із внутрішнім облаштуванням та обладнанням підземних класів активно допомагають закордонні партнери. Зокрема, уряд Німеччини повністю профінансував протирадіаційне укриття в ліцеї №5 та обладнав 17 кабінетів підземної школи №124. Уряд Франції фінансує проєкти «під ключ» (від документації до ремонту) — так оновили ліцей №3, а з 1 вересня за такою ж схемою запрацює ще один ліцей.

Після відкриття підземної школи в Немишлянському районі, ще двох підземних шкіл, що будуються, станції в метрошколі, а також ще одного ПРУ, змішаним навчанням вдасться охопити 50% дітей, прогнозує Деменко.

Наразі у Харкові працюють 22 безпечні локації: дев’ять підземних шкіл, шість протирадіаційних укриттів (ПРУ) при закладах освіти та сім станцій метрополітену. Вони охоплюють змішаним навчанням майже 22 тисячі дітей — це трохи більш як 40% від тих школярів, які зараз фізично перебувають у місті (загалом у Харкові живуть 54 тисячі учнів).

Нагадаємо, 29 травня у школах Харкова пролунають останні дзвоники – на безпечних локаціях. Випускні вечори для одинадцятикласників, які залишаються у місті, проводитимуть в укритті ХНАТОБу. Загалом райони міста організують 15 таких урочистих заходів. Загалом цього року місто випускає 8 тисяч одинадцятикласників, тоді як першокласників планують набрати лише 5,5 тисячі. Такий розрив очільниця міськосвіти Ольга Деменко пов’язує із катастрофічним спадом народжуваності у країні, який триває ще з 2015 року. Протягом усього червня на базі підземних шкіл, протирадіаційних укриттів та станцій метро працюватиме літня школа.