“Ми трохи переживаємо”: у Харкові 15% випускників не хочуть складати НМТ

Оригінально 17:20   22.03.2026
Олена Нагорна
Реєстрація на національний мультипредметний тест розпочалася 5 березня. Заявки вже надіслали 35% харківських випускників. Водночас 15% школярів не планують складати НМТ, що викликає занепокоєння у педагогів. Батькам радять переконати дітей у необхідності написати тести, адже результати є дійсними протягом чотирьох років.

Про це на пресконференції повідомила директорка департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко, передає кореспондентка МГ “Об’єктив”.

За її словами, для проведення НМТ у Харкові вже підготували безпечні локації: метрошколу, підземні школи, протирадіаційні укриття. Також до процесу долучилися виші, які надають власні сховища. Усі локації перевірили на наявність стабільного інтернет-зв’язку та можливість підключення комп’ютерів.

“Які саме локації будуть використані, це буде відомо тільки тоді, коли діти одержать запрошення. Оскільки це все повинно бути в безпеці, ми не публікуємо ніде ті локації, які будуть використовуватися”, — наголосила директорка департаменту.

Реєстрація на НМТ розпочалася 5 березня і триватиме трохи більше ніж місяць. Випускники мають обрати четвертий предмет: українську літературу, фізику, хімію, біологію, географію або іноземну мову.

Причому іноземну мову дитина може вибрати навіть ту, яку вона не вивчала в школі. Для чого це? Багато дітей за кордоном. Більше 30% випускників знаходяться за кордоном. Вони виявили бажання здавати НМТ. Але дитина там знаходиться три-чотири роки, і в Німеччині вона вже знає німецьку, у Франції вона вже вивчила французьку, чи чеську, чи польську, і тому дитина може вибрати як іноземну мову не ту мову, яку вона вчила в школі, а будь-яку“, — пояснила Деменко.

Директорка департаменту наголосила, що викликає занепокоєння той факт, що понад 15% випускників не планують складати НМТ. Вона закликала директорів шкіл провести роз’яснювальну роботу з батьками, адже результати тестування дійсні чотири роки.

“Навіть якщо дитина зараз не планує ставати студентом, а збирається вступати до професійного коледжу, минає рік-два, і вона може зрозуміти, що потрібна вища освіта. Тоді вже буде складно писати тест, бо щось забудеться. Якщо є хоч найменша можливість, треба тест здавати. Його за плечима не носити, але протягом чотирьох років ним можна скористатися. Це дуже цінно”, — наголосила вона.

Деменко повідомила, що з жовтня для старшокласників проводять безкоштовні консультації з підготовки до НМТ. Щосуботи школярі можуть відвідувати заняття з української мови, математики та історії — трьох обов’язкових предметів. Консультації є добровільними, але користуються попитом. Також додаткові заняття проводять виші.

Якщо вам цікава новина: «“Ми трохи переживаємо”: у Харкові 15% випускників не хочуть складати НМТ», то перегляньте більше у розділі Оригінально на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Реєстрація на національний мультипредметний тест розпочалася 5 березня. Заявки вже надіслали 35% харківських випускників.".