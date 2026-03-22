“Ми трохи переживаємо”: у Харкові 15% випускників не хочуть складати НМТ
Реєстрація на національний мультипредметний тест розпочалася 5 березня. Заявки вже надіслали 35% харківських випускників. Водночас 15% школярів не планують складати НМТ, що викликає занепокоєння у педагогів. Батькам радять переконати дітей у необхідності написати тести, адже результати є дійсними протягом чотирьох років.
Про це на пресконференції повідомила директорка департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко, передає кореспондентка МГ “Об’єктив”.
За її словами, для проведення НМТ у Харкові вже підготували безпечні локації: метрошколу, підземні школи, протирадіаційні укриття. Також до процесу долучилися виші, які надають власні сховища. Усі локації перевірили на наявність стабільного інтернет-зв’язку та можливість підключення комп’ютерів.
“Які саме локації будуть використані, це буде відомо тільки тоді, коли діти одержать запрошення. Оскільки це все повинно бути в безпеці, ми не публікуємо ніде ті локації, які будуть використовуватися”, — наголосила директорка департаменту.
Реєстрація на НМТ розпочалася 5 березня і триватиме трохи більше ніж місяць. Випускники мають обрати четвертий предмет: українську літературу, фізику, хімію, біологію, географію або іноземну мову.
“Причому іноземну мову дитина може вибрати навіть ту, яку вона не вивчала в школі. Для чого це? Багато дітей за кордоном. Більше 30% випускників знаходяться за кордоном. Вони виявили бажання здавати НМТ. Але дитина там знаходиться три-чотири роки, і в Німеччині вона вже знає німецьку, у Франції вона вже вивчила французьку, чи чеську, чи польську, і тому дитина може вибрати як іноземну мову не ту мову, яку вона вчила в школі, а будь-яку“, — пояснила Деменко.
Директорка департаменту наголосила, що викликає занепокоєння той факт, що понад 15% випускників не планують складати НМТ. Вона закликала директорів шкіл провести роз’яснювальну роботу з батьками, адже результати тестування дійсні чотири роки.
“Навіть якщо дитина зараз не планує ставати студентом, а збирається вступати до професійного коледжу, минає рік-два, і вона може зрозуміти, що потрібна вища освіта. Тоді вже буде складно писати тест, бо щось забудеться. Якщо є хоч найменша можливість, треба тест здавати. Його за плечима не носити, але протягом чотирьох років ним можна скористатися. Це дуже цінно”, — наголосила вона.
Деменко повідомила, що з жовтня для старшокласників проводять безкоштовні консультації з підготовки до НМТ. Щосуботи школярі можуть відвідувати заняття з української мови, математики та історії — трьох обов’язкових предметів. Консультації є добровільними, але користуються попитом. Також додаткові заняття проводять виші.
Новини за темою:
- Категорії: Оригінально, Суспільство, Харків; Теги: Деменко, нмт, новини Харкова, освіта;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «“Ми трохи переживаємо”: у Харкові 15% випускників не хочуть складати НМТ», то перегляньте більше у розділі Оригінально на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2026 в 17:20;