Скільки ще підземних шкіл потрібно побудувати у Харкові, повідомив мер

У Харкові продовжують створювати безпечні простори для навчання дітей. У місті потрібно побудувати ще щонайменше 10 підземних шкіл, зазначив мер Ігор Терехов в етері нацмарафону.

«Ми вже побудували 10 підземних шкіл, переобладнали сім станцій метрополітену. Взагалі у нас 24 безпечні простори, у яких навчаються наші діти. Але цього не вистачає. По наших розрахунках, нам потрібно побудувати ще щонайменше 10 підземних шкіл. Так, це дуже дорого коштує, це певні ресурси, але це необхідно сьогодні, щоб наші діти мали можливість вчитися. Сьогодні ми не зупиняємося, ми почали будівництво дитячого садочка. Це теж дуже важливо для харків’ян», – підкреслив міський голова.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»