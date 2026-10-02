“Енергетичні острови” – не панацея від усіх бід” – Терехов (відео)

У Харкові продовжується робота зі створення “енергетичних островів”, які допомогли пройти місту попередній опалювальний сезон, повідомив в етері нацмарафону мер Ігор Терехов.

“Енергетичні острови” – це не панацея від усіх бід, які можуть бути. Ми створюємо їх. “Енергетичний острів” дозволяє сьогодні автономно існувати певним мікрорайонам Харкова. Це дуже складна робота. Вона довготривала”, – зазначив Терехов.

Він також уточнив, що сьогодні неможливо зробити “енергетичний острів” для всього Харкова. Але певні райони заживлюють завдяки цій системі.

“Так, ми дуже багато робимо: і встановлюємо блочно-модульні котельні, когенераційне обладнання. І ви пам’ятаєте, що було дуже багато влучань по генерації у Харкові. Ми залишались зовсім без генерації. І завдяки цим “енергетичним островам”, ми пережили ту зиму, яка була”, – додав міський голова.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»