Терехов не в Харькове. Для чего мэр уехал в Германию (видео)
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Мэр Харькова Игорь Терехов днем 8 мая вышел в эфир нацмарафона из города Нюрнберг в Германии.
«Я сегодня нахожусь в Нюрнберге. Это город-партнер, с которым Харьков связывает уже 35 лет партнерства. Это очень важно, потому что здесь проходит ряд мероприятий, в которых я участвую. Мероприятия посвящены окончанию Второй мировой войны и победе над фашизмом. Для нас это очень важно, потому что в Нюрнберге был «нюрнбергский процесс» и такое осуждение фашизма», — объяснил Терехов.
Он добавил, что здесь собрались мэры других городов: Германии, Франции. Мэр заверил, что представители власти очень поддерживают Украину.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
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- • Дата публикации материала: 8 мая 2025 в 15:51;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов днем 8 мая вышел в эфир нацмарафона из города Нюрнберг в Германии.".