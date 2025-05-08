Терехов не в Харькове. Для чего мэр уехал в Германию (видео)

Мэр Харькова Игорь Терехов днем ​​8 мая вышел в эфир нацмарафона из города Нюрнберг в Германии.

«Я сегодня нахожусь в Нюрнберге. Это город-партнер, с которым Харьков связывает уже 35 лет партнерства. Это очень важно, потому что здесь проходит ряд мероприятий, в которых я участвую. Мероприятия посвящены окончанию Второй мировой войны и победе над фашизмом. Для нас это очень важно, потому что в Нюрнберге был «нюрнбергский процесс» и такое осуждение фашизма», — объяснил Терехов.

Он добавил, что здесь собрались мэры других городов: Германии, Франции. Мэр заверил, что представители власти очень поддерживают Украину.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»