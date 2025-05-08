Live
  • Чт 08.05.2025
  • Харьков  +15°С
  • USD 41.44
  • EUR 47.07

Терехов не в Харькове. Для чего мэр уехал в Германию (видео)

Политика 15:51   08.05.2025
Виктория Яковенко
Терехов не в Харькове. Для чего мэр уехал в Германию (видео) Скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов днем ​​8 мая вышел в эфир нацмарафона из города Нюрнберг в Германии.

«Я сегодня нахожусь в Нюрнберге. Это город-партнер, с которым Харьков связывает уже 35 лет партнерства. Это очень важно, потому что здесь проходит ряд мероприятий, в которых я участвую. Мероприятия посвящены окончанию Второй мировой войны и победе над фашизмом. Для нас это очень важно, потому что в Нюрнберге был «нюрнбергский процесс» и такое осуждение фашизма», — объяснил Терехов.

Он добавил, что здесь собрались мэры других городов: Германии, Франции. Мэр заверил, что представители власти очень поддерживают Украину.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Читайте также: Мэр Харькова Терехов заявил, в чем несокрушимая сила украинцев

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Почему россияне атакуют рынок «Барабашово» в Харькове — мнение Терехова 📹
Почему россияне атакуют рынок «Барабашово» в Харькове — мнение Терехова 📹
07.05.2025, 09:36
Терехов не в Харькове. Для чего мэр уехал в Германию (видео)
Терехов не в Харькове. Для чего мэр уехал в Германию (видео)
08.05.2025, 15:51
Новости Харькова — главное за 8 мая: жертвы «перемирия», успех Сил обороны
Новости Харькова — главное за 8 мая: жертвы «перемирия», успех Сил обороны
08.05.2025, 15:32
Сегодня 8 мая: какой праздник и день в истории
Сегодня 8 мая: какой праздник и день в истории
08.05.2025, 06:00
В Харькове без света останутся несколько улиц на следующей неделе: адреса
В Харькове без света останутся несколько улиц на следующей неделе: адреса
07.05.2025, 15:26
Сколько в месяц экономит семья в Харькове на бесплатном проезде – Терехов 📹
Сколько в месяц экономит семья в Харькове на бесплатном проезде – Терехов 📹
08.05.2025, 16:34

Новости по теме:

06:00
Сегодня 16 апреля: какой праздник и день в истории
07:48
Забрать украинских детей у россиян: как харьковчанка открыла школу в Германии
21:50
Путин готовится к большой войне с НАТО в Европе – BILD
08:06
Почему врачи из Харькова выбирают работу в Польше и Германии
10:36
Терехов рассказал, куда денут переселенцев из общежитий Харькова

Вы читали новость: «Терехов не в Харькове. Для чего мэр уехал в Германию (видео)»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 8 мая 2025 в 15:51;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов днем ​​8 мая вышел в эфир нацмарафона из города Нюрнберг в Германии.".