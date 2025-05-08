Мэр Харькова Терехов заявил, в чем несокрушимая сила украинцев
Харьковский городской голова Игорь Терехов опубликовал обращение к жителям города в связи с Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.
«Мы не выбираем войну. Мы не стремимся к чужому. Мы защищаем свое. Нас ведет любовь: к родной земле, к семье, к дому. И именно в этой любви – несокрушимая сила каждого поколения украинцев, — написал Терехов 8 мая. — Так было и тогда – в страшные годы Второй мировой войны. Так есть и сейчас – когда мы снова вынуждены защищать свою страну, свой народ, свои города. И нынешние защитники – продолжение нашей истории и нашего достоинства. Они — доказательство того, что память не столько о том, что было, сколько о том, какие сильные благодаря ей мы сегодня».
Ранее Терехов заявлял, что сожалеет о том, что Украина, как и США с Великобританией, дали возможность РФ узурпировать победу во Второй мировой войне.
«Это ошибка. Потеряла больше всего Украина. Вы видели, какой мемориал в Вашингтоне погибшим во время Второй мировой войны? А сколько англичан погибло, сколько союзников, которые были на стороне нашей коалиции, погибло. Сколько разрушений, сколько горя… А мы взяли и отдали право считать победителем Россию. Ну как это возможно? Я очень хочу, чтобы мы вернулись к этому вопросу. Потому что наши деды, отцы у кого-то воевали и погибли. А мы взяли отдали. Это нечестно, это несправедливо. И в этом беда на самом деле», — комментировал Терехов в 2024 году.
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Сейчас тема узурпации РФ победы получила новое дыхание с подачи президента США Дональда Трампа. Он объявил 8 мая в США Днем Победы во Второй мировой войне.
«Более 250 000 американцев погибли в борьбе с нацистским режимом. Сегодня и каждый день мы отдаем дань уважения всем тем, кто принес высшую жертву ради своей страны, своей свободы и выживания западной цивилизации. Без жертв наших американских солдат эта война не была бы выиграна», — выразил уверенность Трамп.
В СНБО Украины поддержали президента США и развили его мысль. «Большие потери украинской нации, а также успехи на фронте украинских военных, помощь США советскому союзу и фронт союзников при участии их войск дали возможность выиграть войну. Москва ее проигрывала полностью», — прокомментировал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.
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- Категории: Политика, Харьков; Теги: 8 мая, День памяти и примирения, день победы, новости Харькова, терехов;
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- • Дата публикации материала: 8 мая 2025 в 10:53;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский городской голова Игорь Терехов опубликовал обращение к жителям города в связи с Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне".