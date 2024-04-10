Жалею, что мы дали РФ узурпировать победу во Второй мировой войне — Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов в интервью «Украинской правде» заявил: не жалеет о том, что защищал памятник маршалу Жукову в городе, а жалеет о другом.

«Я не жалею (что защищал памятник маршалу Жукову – Ред.), потому что тогда харьковчане считали Жукова «маршалом Победы», — пояснил свою позицию Терехов. — Да, мы переименовали Жукова, нет вопросов… Но я очень сожалею о другом. Что мы как страна, как государство Украина, кстати, как США, как и Великобритания, дали возможность России узурпировать победу во Второй мировой войне. Это ошибка. Потеряла больше всего Украина. Вы видели, какой мемориал в Вашингтоне погибшим во время Второй мировой войны? А сколько англичан погибло, сколько союзников, которые были на стороне нашей коалиции, погибло. Сколько разрушений, сколько горя… А мы взяли и отдали право считать победителем Россию. Ну как это возможно? Я очень хочу, чтобы мы вернулись к этому вопросу. Потому что наши деды, отцы у кого-то воевали и погибли. А мы взяли отдали. Это нечестно, это несправедливо. И в этом беда на самом деле».

Читайте также: Декоммунизаторы требуют зарисовать в Харькове муралы с Жуковым и Гагариным

Мэр Харькова также заявил, что сейчас, по данным доступной ему социологии, в городе у 95% жителей — проукраинские настроения, а у 3% — пророссийские.