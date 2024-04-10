Live
  • Ср 10.04.2024
  • Харьков  +23°С
  • USD 38.99
  • EUR 42.35

Жалею, что мы дали РФ узурпировать победу во Второй мировой войне — Терехов

Политика 11:24   10.04.2024
Оксана Горун
Жалею, что мы дали РФ узурпировать победу во Второй мировой войне — Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов в интервью «Украинской правде» заявил: не жалеет о том, что защищал памятник маршалу Жукову в городе, а жалеет о другом.

«Я не жалею (что защищал памятник маршалу Жукову – Ред.), потому что тогда харьковчане считали Жукова «маршалом Победы», — пояснил свою позицию Терехов. — Да, мы переименовали Жукова, нет вопросов… Но я очень сожалею о другом. Что мы как страна, как государство Украина, кстати, как США, как и Великобритания, дали возможность России узурпировать победу во Второй мировой войне. Это ошибка. Потеряла больше всего Украина. Вы видели, какой мемориал в Вашингтоне погибшим во время Второй мировой войны? А сколько англичан погибло, сколько союзников, которые были на стороне нашей коалиции, погибло. Сколько разрушений, сколько горя… А мы взяли и отдали право считать победителем Россию. Ну как это возможно? Я очень хочу, чтобы мы вернулись к этому вопросу. Потому что наши деды, отцы у кого-то воевали и погибли. А мы взяли отдали. Это нечестно, это несправедливо. И в этом беда на самом деле».

Читайте также: Декоммунизаторы требуют зарисовать в Харькове муралы с Жуковым и Гагариным

Мэр Харькова также заявил, что сейчас, по данным доступной ему социологии, в городе у 95% жителей — проукраинские настроения, а у 3% — пророссийские.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 10.04: мэр — о настроениях харьковчан и «плане Б»
Главные новости Харькова 10.04: мэр — о настроениях харьковчан и «плане Б»
10.04.2024, 12:09
Терехов рассказал, есть ли у него «план Б» на случай вторжения РФ в Харьков
Терехов рассказал, есть ли у него «план Б» на случай вторжения РФ в Харьков
10.04.2024, 11:45
У 95% харьковчан проукраинские настроения, у 3% — пророссийские — Терехов
У 95% харьковчан проукраинские настроения, у 3% — пророссийские — Терехов
10.04.2024, 11:07
Мэр Харькова — об отношениях с Синегубовым, Фуксом и Абрамовичем
Мэр Харькова — об отношениях с Синегубовым, Фуксом и Абрамовичем
10.04.2024, 11:59
Работа в Харьковском зоопарке: предлагают ухаживать за животными
Работа в Харьковском зоопарке: предлагают ухаживать за животными
09.04.2024, 13:08
Полиция показала последствия удара КАБами по Харькову (фото)
Полиция показала последствия удара КАБами по Харькову (фото)
10.04.2024, 10:17

Новости по теме:

19:16
102-летняя харьковчанка сбежала от РФ в Германию и лепит вареники ради ВСУ
17:39
Убрали красную звезду. В Харькове декоммунизировали доску памяти павшим воинам
16:16
На Харьковщине «черный археолог» продавал оружие времен Второй мировой войны
15:21
Наивно верить, что события Второй мировой войны никогда не повторятся, — Анджей Дуда
19:14
Напередодні Дня перемоги харківські ветерани поділилися спогадами

Вы читали новость: «Жалею, что мы дали РФ узурпировать победу во Второй мировой войне — Терехов»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 10 апреля 2024 в 11:24;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в интервью «Украинской правде» заявил: не жалеет о том, что защищал памятник маршалу Жукову в городе, а жалеет о другом".