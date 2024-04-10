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У 95% харьковчан проукраинские настроения, у 3% — пророссийские — Терехов

Общество 11:07   10.04.2024
Оксана Горун
У 95% харьковчан проукраинские настроения, у 3% — пророссийские — Терехов Скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов в интервью «Украинской правде» рассказал об изменениях в психологии харьковчан и данных социологии.

«Я определенную социологию провожу и проводил по отношению к русским, какие настроения. Так вот, у 95% харьковчан сегодня проукраинские настроения. И это такие проукраинские серьезные настроения, подлинные настроения. К сожалению, где-то у 3% есть пророссийские настроения, а 2% — они и там, и там», — сказал Терехов.

При этом мэр неоднократно подчеркнул: Харьков — украинский город и был таким и до полномасштабного вторжения РФ.

«Почему считали, что мы пророссийский город? Ватный еще называли когда-то, и мы очень обижались на это. Потому что мы украинцы, мы всегда были украинским городом. Помните 2014 год? И я помню очень хорошо: площадь, здание областной государственной тогда администрации, которое сейчас разбита вдребезги. Были определенные планы у нашего врага, чтобы в Харькове все это началось, но мы не дали такой возможности», — отметил мэр Харькова.

Язык, на котором говорят многие харьковчане, Терехов несколько раз назвал «слобожанским», подчеркивая, что он — не русский. А также отметил изменения в отношении к советскому прошлому.

«Что касается советских времен, есть определенное переосмысление. Есть принятие у людей. Я вижу, что отношение к переименованию улиц… Сложная, сложная ситуация. Кто принимает, кто не принимает. Должно пройти время. Нужно разъяснять людям. И люди все понимают. Это процесс времени. Но мы делаем. Есть закон. И мы выдерживаем сроки закона, переименовываем. Очень взвешенно, кстати, переименовываем», — прокомментировал Игорь Терехов.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 10 апреля 2024 в 11:07;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в интервью «Украинской правде» рассказал об изменениях в психологии харьковчан и данных социологии".