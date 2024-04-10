У 95% харків’ян проукраїнські настрої, у 3% – проросійські – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов в інтерв’ю “Українській правді” розповів про зміни в психології харків’ян та дані соціології.

“Я певну соціологію проводжу і проводив щодо ставлення до росіян, які настрої. Так от, у 95% харків’ян сьогодні проукраїнські настрої. І це такі проукраїнські серйозні настрої, справжні настрої. На жаль, десь 3% є проросійських настроїв, а 2% – вони й там, і там“, – сказав Терехов.

При цьому мер неодноразово наголосив: Харків – українське місто і було таким і до повномасштабного вторгнення РФ.

“Чому вважали, що ми проросійське місто? Ватне ще називали колись, і ми дуже ображалися на це, насправді. Бо ми українці, ми завжди були українським містом. Пам’ятаєте 2014 рік? І я пам’ятаю дуже добре площу, будівлю обласної державної тоді адміністрації, яка зараз розтрощена вщент. Були певні плани в нашого ворога, щоб у Харкові все це почалося, але ж ми не дали такої можливості“, – зазначив мер Харкова.

Мову, якою говорять багато харків’ян, Терехов кілька разів назвав “слобожанською”, підкреслюючи, що вона – не російська. А також відзначив зміни в ставленні до радянського минулого.

“Що стосується радянських часів, є певне переосмислення. Є прийняття людей. Я бачу, що ставлення до перейменування вулиць… Складна, складна ситуація. Хтось приймає, хтось не приймає. Має пройти час. Потрібно роз’яснювати людям. І люди все розуміють. Це процес часу. Але ми робимо. Є закон. І ми витримуємо терміни закону, перейменовуємо. Дуже виважено, до речі, перейменовуємо“, – прокоментував Ігор Терехов.