Шкодую, що ми дали РФ узурпувати перемогу в Другій світовій війні – Терехов
Мер Харкова Ігор Терехов в інтерв’ю “Українській правді” заявив: не шкодує, що захищав пам’ятник маршалу Жукову в місті, а шкодує про інше.
“Я не шкодую (що захищав пам’ятник маршалу Жукову – Ред.), бо тоді харків’яни вважали Жукова “маршалом Победы”, – пояснив свою позицію Терехов. – Так, ми перейменували Жукова, немає жодного питання. Але я дуже шкодую за іншим. Що ми як країна, як держава Україна, до речі, як і США, як і Велика Британія, дали можливість Росії узурпувати перемогу в Другій світовій війні. Це помилка. Втратила найбільше Україна. Ви бачили, який є меморіал у Вашингтоні загиблим під час Другої світової війни? А скільки англійців загинуло, скільки союзників, які були на боці нашої коаліції тоді, загинуло. Скільки руйнацій, скільки горя… А ми взяли й віддали право вважати переможцем Росію. Ну, як це можливо? Я дуже хочу, щоб ми повернулися до цього питання. Бо наші діди, батьки в когось воювали та загинули. А ми взяли віддали. Це нечесно, це несправедливо. І в цьому біда, насправді“.
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Мер Харкова також заявив, що зараз, за даними доступної йому соціології, у місті 95% жителів мають проукраїнські настрої, а 3% – проросійські.
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Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в інтерв’ю “Українській правді” заявив: не шкодує, що захищав пам’ятник маршалу Жукову в місті, а шкодує про інше".