Декомунізатори вимагають замалювати у Харкові мурали з Жуковим та Гагаріним
Фото: Tan-Tal
“Під роздачу” потрапив і Пушкін. У Харкові виявили чотири мурали, на яких зображено російського поета.
“У Харкові є два величезні мурали, на яких зображені Жуков та Гагарін. Також направили звернення на міську раду з вимогою зафарбувати цей скам (сором – Ред.). Інакше навесні робитимемо це ми”, – заявили активісти проекту “Декомунізація. Україна”
Пізніше автори Телеграм-каналу, присвяченого декомунізації в Україні, повідомили, що нарахували в Харкові чотири мурали з Пушкіним, яких також пропонують позбутися.
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“Чекаємо поки трохи потеплішає, щоб замалювати і зробити щось нове і якісне. 4 пушкіних, єсенин, гагарін, жуків. Скільки ж ще цього по Харкову?” – обурилися декомунізатори.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Січня 2023 в 09:23;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Під роздачу” потрапив і Пушкін. У Харкові виявили чотири мурали, на яких зображено російського поета".