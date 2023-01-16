Декомунізатори вимагають замалювати у Харкові мурали з Жуковим та Гагаріним

“Під роздачу” потрапив і Пушкін. У Харкові виявили чотири мурали, на яких зображено російського поета.

“У Харкові є два величезні мурали, на яких зображені Жуков та Гагарін. Також направили звернення на міську раду з вимогою зафарбувати цей скам (сором – Ред.). Інакше навесні робитимемо це ми”, – заявили активісти проекту “Декомунізація. Україна”

Пізніше автори Телеграм-каналу, присвяченого декомунізації в Україні, повідомили, що нарахували в Харкові чотири мурали з Пушкіним, яких також пропонують позбутися.

“Чекаємо поки трохи потеплішає, щоб замалювати і зробити щось нове і якісне. 4 пушкіних, єсенин, гагарін, жуків. Скільки ж ще цього по Харкову?” – обурилися декомунізатори.