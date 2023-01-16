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Декомунізатори вимагають замалювати у Харкові мурали з Жуковим та Гагаріним

Політика 09:23   16.01.2023
Оксана Горун
Декомунізатори вимагають замалювати у Харкові мурали з Жуковим та Гагаріним Фото: Tan-Tal

“Під роздачу” потрапив і Пушкін. У Харкові виявили чотири мурали, на яких зображено російського поета.

“У Харкові є два величезні мурали, на яких зображені Жуков та Гагарін. Також направили звернення на міську раду з вимогою зафарбувати цей скам (сором – Ред.). Інакше навесні робитимемо це ми”, – заявили активісти проекту “Декомунізація. Україна”

Мурал із Юрієм Гагаріним у Харкові хочуть зафарбувати

Пізніше автори Телеграм-каналу, присвяченого декомунізації в Україні, повідомили, що нарахували в Харкові чотири мурали з Пушкіним, яких також пропонують позбутися.

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“Чекаємо поки трохи потеплішає, щоб замалювати і зробити щось нове і якісне. 4 пушкіних, єсенин, гагарін, жуків. Скільки ж ще цього по Харкову?” – обурилися декомунізатори.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Січня 2023 в 09:23;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Під роздачу” потрапив і Пушкін. У Харкові виявили чотири мурали, на яких зображено російського поета".