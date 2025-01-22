Справи офіцерів мають розглядати з честю – “Маршал”
За генерала Галушкіна Юрія Алімовича внесли заставу в 5 млн гривень. А на виході із СІЗО співробітники дбр вручили генералу нову підозру і знову затримали. Навіть якщо є факти “скоєння злочину” (який навіть не доведений) то справи офіцерів мають розглядати грамотно та з честю. Він повинен бути у форменому одязі, за столом, поряд з адвокатом, з високо піднятою головою. А не в клітці, як небезпечний злочинець, або ходити в кайданках в туалет. Має бути повага перш за все. Повага та відношення, як до офіцера! За ті справи та вчинки, які робив раніше.
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- Категорії: Політика, Сказано, Україна, Фронт, Харків; Теги: війна, генерал, жуков, оборона, суд;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Січня 2025 в 20:31;
Кореспондент Євген Жуков ("Маршал"), кіборг, генерал поліції у цій статті розкриває тему новин про те, що "За генерала Галушкіна Юрія Алімовича внесли заставу в 5 млн гривень. А на виході із СІЗО співробітники дбр вручили генералу…".