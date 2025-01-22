Дела офицеров должны рассматривать с честью — «Маршал»
Фото: Евгений Жуков/Facebook
За генерала Галушкина Юрия Алимовича внесли залог в 5 млн гривен. На выходе из СИЗО сотрудники гбр вручили генералу новое подозрение и снова задержали. Даже если есть факты «совершения преступления» (которое даже не доказано), то дела офицеров должны рассматривать грамотно и с честью. Он должен быть форменной одежде, за столом, рядом с адвокатом, с высоко поднятой головой. А не в клетке, как опасный преступник, или ходить в наручниках в туалет. Должно быть уважение прежде всего. Уважение и отношение, как к офицеру! За те дела и поступки, которые совершал раньше.
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- Категории: Политика, Сказано, Украина, Фронт, Харьков; Теги: война, генерал, жуков, оборона, суд;
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- • Дата публикации материала: 22 января 2025 в 20:31;
Корреспондент Евгений Жуков ("Маршал"), киборг, генерал полиции в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За генерала Галушкина Юрия Алимовича внесли залог в 5 млн гривен. На выходе из СИЗО сотрудники гбр вручили генералу новое…".