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Дела офицеров должны рассматривать с честью — «Маршал»

Политика 20:31   22.01.2025
Евгений Жуков ("Маршал")
киборг
генерал полиции
Дела офицеров должны рассматривать с честью — «Маршал» Фото: Евгений Жуков/Facebook

За генерала Галушкина Юрия Алимовича внесли залог в 5 млн гривен. На выходе из СИЗО сотрудники гбр вручили генералу новое подозрение и снова задержали. Даже если есть факты «совершения преступления» (которое даже не доказано), то дела офицеров должны рассматривать грамотно и с честью. Он должен быть форменной одежде, за столом, рядом с адвокатом, с высоко поднятой головой. А не в клетке, как опасный преступник, или ходить в наручниках в туалет. Должно быть уважение прежде всего. Уважение и отношение, как к офицеру! За те дела и поступки, которые совершал раньше.

Автор: Евгений Жуков ("Маршал"), киборг, генерал полиции
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  • • Дата публикации материала: 22 января 2025 в 20:31;

  • Корреспондент Евгений Жуков ("Маршал"), киборг, генерал полиции в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За генерала Галушкина Юрия Алимовича внесли залог в 5 млн гривен. На выходе из СИЗО сотрудники гбр вручили генералу новое…".