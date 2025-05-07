Официально: Трамп провозгласил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне
Президент США Дональд Трамп решил праздновать победу во Второй мировой 8 мая — при том, что основной противник США — Япония капитулировала 2 сентября.
Прокламацию президента США по поводу Дня Победы опубликовали на сайте Белого дома. Ранее Трамп сообщил о своих намерениях в соцсетях.
«Сегодня наша страна с гордостью отмечает 80-ю годовщину победы союзных держав над национал-социализмом и фашизмом и окончания Второй мировой войны в Европе — одной из самых грандиозных побед сил свободы в истории мира. В этот День победы во Второй мировой войне мы празднуем непревзойденную силу и мощь американских вооруженных сил», — сказано, в частности, в прокламации.
Трамп напомнил, что США вступили в войну после нападения на Перл-Харбор 7 декабря 1941 года, не уточнив при этом, что нападала Япония.
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«Более 250 000 американцев погибли в борьбе с нацистским режимом. Сегодня и каждый день мы отдаем дань уважения всем тем, кто принес высшую жертву ради своей страны, своей свободы и выживания западной цивилизации. Без жертв наших американских солдат эта война не была бы выиграна», — выразил уверенность Трамп.
Капитуляцию Германии он назвал «началом конца многих лет долгой, ужасной и жестокой войны». А также напомнил, что остается «непоколебимо преданным делу прекращения многих лет бесконечных иностранных войн и предотвращения дальнейшей гибели людей».
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- • Дата публикации материала: 7 мая 2025 в 21:09;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент США Дональд Трамп решил праздновать победу во Второй мировой 8 мая — при том, что основной противник США — Япония капитулировала 2 сентября".