Враг атаковал у границы на Харьковщине — Генштаб ВСУ (карта)

Генштаб в сводке на 08:00 5 мая сообщил о 12 боях на Харьковском и Купянском направлении, которые произошли за минувшие сутки.

«На Купянском направлении за сутки зафиксированы семь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Голубовки, Петропавловки и сторону Песчаного, Глушковки и Новоосинового», — проинформировали в Генштабе.

На Харьковском направлении было пять боев. Враг атаковал в районах Волчанска и села Тихое, а также — в районе Строевки, которая находится у границы с РФ неподалеку от уже существующего российского плацдарма на правом берегу Оскола.

Захватчики нанесли авиаудары по районам населенных пунктов Захаровка, Рубежное и Волчанск.

В целом на фронте в Украине за сутки произошло 269 боев.

«Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 14 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одно средство противовоздушной обороны, станцию ​​радиоэлектронной борьбы, артиллерийскую систему и еще один важный объект врага», — отметили в ГШ.

Генштаб также обновил данные о потерях врага.