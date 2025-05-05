Live
  • Пн 05.05.2025
  • Харьков  +15°С
  • USD 41.71
  • EUR 47.31

Враг атаковал у границы на Харьковщине — Генштаб ВСУ (карта)

Фронт 08:18   05.05.2025
Оксана Горун
Враг атаковал у границы на Харьковщине — Генштаб ВСУ (карта) Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб в сводке на 08:00 5 мая сообщил о 12 боях на Харьковском и Купянском направлении, которые произошли за минувшие сутки.

«На Купянском направлении за сутки зафиксированы семь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Голубовки, Петропавловки и сторону Песчаного, Глушковки и Новоосинового», — проинформировали в Генштабе.

На Харьковском направлении было пять боев. Враг атаковал в районах Волчанска и села Тихое, а также — в районе Строевки, которая находится у границы с РФ неподалеку от уже существующего российского плацдарма на правом берегу Оскола.

Строевка на карте
Иллюстрация: карта DeepState

Захватчики нанесли авиаудары по районам населенных пунктов Захаровка, Рубежное и Волчанск.

В целом на фронте в Украине за сутки произошло 269 боев.

«Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 14 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одно средство противовоздушной обороны, станцию ​​радиоэлектронной борьбы, артиллерийскую систему и еще один важный объект врага», — отметили в ГШ.

Читайте также: ISW: войска РФ продвинулись возле Купянска

Генштаб также обновил данные о потерях врага.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Новости Харькова — главное 5 мая: девять пострадавших, атака ВС РФ у границы
Новости Харькова — главное 5 мая: девять пострадавших, атака ВС РФ у границы
05.05.2025, 08:45
Прогноз погоды в Харькове и области на 5 мая: днем может быть дождь с грозой
Прогноз погоды в Харькове и области на 5 мая: днем может быть дождь с грозой
04.05.2025, 21:00
Сегодня 5 мая: какой праздник и день в истории
Сегодня 5 мая: какой праздник и день в истории
05.05.2025, 06:00
Враг атаковал у границы на Харьковщине — Генштаб ВСУ (карта)
Враг атаковал у границы на Харьковщине — Генштаб ВСУ (карта)
05.05.2025, 08:18
Бюветы с бесплатной питьевой водой в Харькове: сколько это стоит, посчитал ХАЦ
Бюветы с бесплатной питьевой водой в Харькове: сколько это стоит, посчитал ХАЦ
04.05.2025, 14:30
Сирена в Харькове должна спасать жизни, а не раздражать — TLK News
Сирена в Харькове должна спасать жизни, а не раздражать — TLK News
05.05.2025, 08:59

Новости по теме:

07:49
ISW: войска РФ продвинулись возле Купянска
16:51
Где атаковал враг в течение дня на Харьковщине: данные Генштаба на 16:00
08:08
Враг атаковал в сторону Липцев — Генштаб
07:38
Что происходит в районе Двуречной, рассказал «Ахиллес»
20:58
«Ахиллес» оценил перспективы перемирия и рассказал о последствиях пасхального

Вы читали новость: «Враг атаковал у границы на Харьковщине — Генштаб ВСУ (карта)»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 5 мая 2025 в 08:18;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб в сводке на 08:00 5 мая сообщил о 12 боях на Харьковском и Купянском направлении, которые произошли за минувшие сутки".