Враг атаковал у границы на Харьковщине — Генштаб ВСУ (карта)
Генштаб в сводке на 08:00 5 мая сообщил о 12 боях на Харьковском и Купянском направлении, которые произошли за минувшие сутки.
«На Купянском направлении за сутки зафиксированы семь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Голубовки, Петропавловки и сторону Песчаного, Глушковки и Новоосинового», — проинформировали в Генштабе.
На Харьковском направлении было пять боев. Враг атаковал в районах Волчанска и села Тихое, а также — в районе Строевки, которая находится у границы с РФ неподалеку от уже существующего российского плацдарма на правом берегу Оскола.
Захватчики нанесли авиаудары по районам населенных пунктов Захаровка, Рубежное и Волчанск.
В целом на фронте в Украине за сутки произошло 269 боев.
«Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 14 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одно средство противовоздушной обороны, станцию радиоэлектронной борьбы, артиллерийскую систему и еще один важный объект врага», — отметили в ГШ.
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Генштаб также обновил данные о потерях врага.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, генштаб, зведення, наступ, наступление, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 5 мая 2025 в 08:18;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб в сводке на 08:00 5 мая сообщил о 12 боях на Харьковском и Купянском направлении, которые произошли за минувшие сутки".