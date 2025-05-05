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ISW: войска РФ продвинулись возле Купянска

Фронт 07:49   05.05.2025
Оксана Горун
ISW: войска РФ продвинулись возле Купянска Иллюстрация: карта DeepState

Институт изучения войны (ISW) в актуальном обзоре сообщил, что продвижение армии РФ на Купянском направлении подтверждают кадры с геолокацией.

«Геолоцированные кадры, опубликованные 1 мая, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись к северо-западу от Западного», — сообщили аналитики ISW.

В то же время украинская группа аналитиков проекта DeepState не вносила изменений на карту фронта, которые подтверждали бы данные о продвижении россиян на этом участке.

На всех других отрезках фронта в Харьковской области продолжались бои, но достичь каких-либо успехов врагу не удалось.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 5 мая 2025 в 07:49;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) в актуальном обзоре сообщил, что продвижение армии РФ на Купянском направлении подтверждают кадры с геолокацией".