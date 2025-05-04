Что происходит на временно оккупированной Купянщине, рассказал Канашевич
Связи с жителями временно оккупированных территорий Купянского района Харьковской области нет, рассказал в эфире нацмарафона начальник РВА Андрей Канашевич.
«К сожалению, связь там невозможна, поскольку ее нет, — пояснил Канашевич. — Некоторая информация, безусловно, доходит, по громадам мы собираем. Нам рассказывают о ситуации на оккупированных территориях, но, насколько понимаем, люди оттуда пытаются в основном выезжать. Остаются пожилые люди, но так, чтобы была связь… Учитывая то, что там не функционирует никакая критическая инфраструктура, если мы говорим о Двуречанской и Петропавловской громадах. Но Петропавловская громада — оккупированная территория, фактически все населенные пункты уничтожены. Есть несколько, более-менее целых населенных пунктов на оккупированной территории Двуречанской громады, но, насколько мы знаем, людей там практически нет».
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Читайте также: Жители Купянщины просят об эвакуации, уже когда остаются без домов — Канашевич
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: канашевич, купянск, новости Харькова, окупація, фронт;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Что происходит на временно оккупированной Купянщине, рассказал Канашевич»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 4 мая 2025 в 19:39;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Связи с жителями временно оккупированных территорий Купянского района Харьковской области нет, рассказал в эфире нацмарафона начальник РВА Андрей Канашевич.".