Что происходит на временно оккупированной Купянщине, рассказал Канашевич

Связи с жителями временно оккупированных территорий Купянского района Харьковской области нет, рассказал в эфире нацмарафона начальник РВА Андрей Канашевич.

«К сожалению, связь там невозможна, поскольку ее нет, — пояснил Канашевич. — Некоторая информация, безусловно, доходит, по громадам мы собираем. Нам рассказывают о ситуации на оккупированных территориях, но, насколько понимаем, люди оттуда пытаются в основном выезжать. Остаются пожилые люди, но так, чтобы была связь… Учитывая то, что там не функционирует никакая критическая инфраструктура, если мы говорим о Двуречанской и Петропавловской громадах. Но Петропавловская громада — оккупированная территория, фактически все населенные пункты уничтожены. Есть несколько, более-менее целых населенных пунктов на оккупированной территории Двуречанской громады, но, насколько мы знаем, людей там практически нет».

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»