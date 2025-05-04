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Что происходит на временно оккупированной Купянщине, рассказал Канашевич

Фронт 19:39   04.05.2025
Елена Нагорная
Что происходит на временно оккупированной Купянщине, рассказал Канашевич Скриншот

Связи с жителями временно оккупированных территорий Купянского района Харьковской области нет, рассказал в эфире нацмарафона начальник РВА Андрей Канашевич.

«К сожалению, связь там невозможна, поскольку ее нет, — пояснил Канашевич. — Некоторая информация, безусловно, доходит, по громадам мы собираем. Нам рассказывают о ситуации на оккупированных территориях, но, насколько понимаем, люди оттуда пытаются в основном выезжать. Остаются пожилые люди, но так, чтобы была связь… Учитывая то, что там не функционирует никакая критическая инфраструктура, если мы говорим о Двуречанской и Петропавловской громадах. Но Петропавловская громада — оккупированная территория, фактически все населенные пункты уничтожены. Есть несколько, более-менее целых населенных пунктов на оккупированной территории Двуречанской громады, но, насколько мы знаем, людей там практически нет».

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Читайте также: Жители Купянщины просят об эвакуации, уже когда остаются без домов — Канашевич

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 4 мая 2025 в 19:39;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Связи с жителями временно оккупированных территорий Купянского района Харьковской области нет, рассказал в эфире нацмарафона начальник РВА Андрей Канашевич.".