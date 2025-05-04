Жители Купянщины просят об эвакуации, уже когда остаются без домов — Канашевич

Ситуация в Купянском районе Харьковской области — очень напряженная. После последних обстрелов появились желающие выехать — это люди, дома которых были уничтожены, рассказал в эфире нацмарафона начальник Купянской РВА Андрей Канашевич.

«Напряженная ситуация складывается в последние дни, — констатировал Канашевич. — Враг активно достаточно применяет управляемые авиабомбы, фугасные авиабомбы с модулями планирования и коррекции — то, что прилетело у нас в пожарно-спасательную часть. И ночью так же применял уже КАБы по Купянску, по другой локации. Там у нас есть существенные разрушения частного сектора, раненые женщины. К счастью, эти ранения легкие, они отказались от госпитализации, остаются в Купянске. Но уже есть у нас обращения от купянчан по эвакуации, поэтому сейчас будем прорабатывать эти вопросы. В результате этих ударов есть такие разрушения, что людям негде жить. Поэтому они будут обращаться по поводу эвакуации».

Видео: национальный телемарафон «Едині новини»

Под обстрелами КАБами также была Кондрашевская громада, вечером 3 мая россияне били по населенным пунктам из РСЗО «Ураган». Там есть разрушения частного сектора. К счастью, никто не пострадал.

«Динамика у нас достаточно плохая по эвакуации. Мы видим, что по пяти громадам, которые у нас расположены в зоне активных боевых действий, от Двуречанской до Куриловской, Купянской, Петропавловской, Кондрашевской, остается примерно 5700 человек. Особо эвакуация не осуществляется, потому что нет обращений. Но после таких обстрелов, после того, как есть разрушения домов, люди либо самостоятельно выезжают, либо обращаются. Мы тогда помогаем выезжать в город Харьков или куда они пожелают, в любую локацию по области или по Украине», — напомнил Канашевич.

По его данным, в Купянске остаются 1800 жителей, в громаде — около 2800, в том числе 1400 на левом берегу Оскола.

«Эта цифра у нас изменилась только на сто человек в сравнении с Новым годом. То есть сто человек за четыре месяца выехало. Вот такая у нас в принципе статистика», — пояснил глава РВА.

Что касается принудительной эвакуации детей с родственниками, то одна такая семья остается в Кондрашевской громаде.

«На этой неделе мы уже доработаем этот вопрос, служба по делам детей будет привлечена и ювеналы. То есть, я думаю, мы доведем до родителей, что необходимо с этой территории выезжать», — добавил Канашевич.

Напомним, в утренней сводке начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что в Купянске четыре женщины получили ранения. Как уточнили в облпрокуратуре, начиная с 22:40 3 мая и до 3:30 4 мая в городе зафиксировали попадания нескольких КАБов. Повреждены частные домовладения. У двух женщин 65 и 70 лет острая реакция на стресс, еще одна 67-летняя женщина получила ранения. Всем медицинскую помощь оказали на месте.