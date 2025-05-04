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Отделение и депо «Новой почты» уничтожили дроны РФ в Изюме на Харьковщине

Происшествия 12:29   04.05.2025
Елена Нагорная
Отделение и депо «Новой почты» уничтожили дроны РФ в Изюме на Харьковщине

Отделение и депо «Новой почты» атаковали в Изюме Харьковской области российские беспилотники в ночь на 4 мая.

В момент удара депо и отделение не работали: там не было сотрудников и клиентов, поэтому никто не пострадал. Сумма ущерба устанавливается, информируют в компании.

«В течение воскресенья возможны задержки доставки по Изюму и ближайшим населенным пунктам. Мы свяжемся с клиентами, чьи посылки были уничтожены, и компенсируем их стоимость», — отметили в «Новой почте».

Как информируют в Харьковской областной прокуратуре, Изюм и село Левковка Изюмского района семь БпЛА «Герань-2» атаковали, начиная с 1:45 4 мая.

Удар по Новой почте в Изюме 4 мая 2025 года
Фото: «Новая почта»
Удар по Новой почте в Изюме 4 мая 2025 года
Фото: «Новая почта»
Удар по Новой почте в Изюме 4 мая 2025 года
Фото: «Новая почта»
Удар по Новой почте в Изюме 4 мая 2025 года
Фото: «Новая почта»

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщали, что в Изюме в результате попадания БпЛА в здание почтового отделения произошел пожар на площади 500 квадратных метров. Кроме того, горели дрова на открытой территории и балкон многоэтажного жилого дома.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 4 мая 2025 в 12:29;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Отделение и депо «Новой почты» атаковали в Изюме Харьковской области российские беспилотники в ночь на 4 мая.".