Отделение и депо «Новой почты» уничтожили дроны РФ в Изюме на Харьковщине

Отделение и депо «Новой почты» атаковали в Изюме Харьковской области российские беспилотники в ночь на 4 мая.

В момент удара депо и отделение не работали: там не было сотрудников и клиентов, поэтому никто не пострадал. Сумма ущерба устанавливается, информируют в компании.

«В течение воскресенья возможны задержки доставки по Изюму и ближайшим населенным пунктам. Мы свяжемся с клиентами, чьи посылки были уничтожены, и компенсируем их стоимость», — отметили в «Новой почте».

Как информируют в Харьковской областной прокуратуре, Изюм и село Левковка Изюмского района семь БпЛА «Герань-2» атаковали, начиная с 1:45 4 мая.

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщали, что в Изюме в результате попадания БпЛА в здание почтового отделения произошел пожар на площади 500 квадратных метров. Кроме того, горели дрова на открытой территории и балкон многоэтажного жилого дома.