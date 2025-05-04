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Авиаудары по Харьковщине: в Боровой погибший, в Купянске — четыре пострадавшие

Происшествия 09:20   04.05.2025
Елена Нагорная
Авиаудары по Харьковщине: в Боровой погибший, в Купянске — четыре пострадавшие

За минувшие сутки от российских ударов пострадали Купянск и еще четыре населенных пункта Харьковской области. В поселке Боровая погиб мужчина, а в Купянске четыре женщины получили ранения.

КАБами военные РФ нанесли удар по поселку Боровая. Там повреждены частные дома и учебное заведение. Погиб мужчина, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В городе Купянск в результате обстрела ФАБ-1500 повреждены дома и автомобили. Один человек пострадал. Из-за удара КАБом по Купянску пострадали еще три женщины. Повреждены дома.

Как информирует начальник ХОВА Олег Синегубов, военные РФ применили по Харьковщине 11 КАБов, 18 неуправляемых авиационных ракет, девять БпЛА типа «Шахед» и еще восемь БпЛА неустановленного типа.

В Изюмском районе повреждены три админздания, восемь частных домовладений, три многоквартирных дома, почтовое отделение, здание учебного заведения, складское здание и два авто.

В Купянском районе разрушено админздание, здание детского сада, два многоквартирных дома. Повреждены четыре частных дома и два авто.

В Харьковском районе поврежден частный дом.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 4 мая 2025 в 09:20;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За минувшие сутки от российских ударов пострадали Купянск и еще четыре населенных пункта. В поселке Боровая погиб мужчина, а в Купянске четыре женщины получили ранения.".