Атака дронов на Харьковщину: ГСЧС — о «прилетах» по Изюмскому району (фото)
В ночь на 4 мая российские военные атаковали беспилотниками Изюмский район Харьковской области.
В Изюме в результате попадания БпЛА в здание почтового отделения возник пожар площадью 500 квадратных метров. Загорелись дрова на открытой территории и балкон многоэтажного жилого дома, информируют в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
В селе Левковка Изюмского района горело учебное заведение на площади 200 квадратных метров. А еще — складское здание и трава на открытой территории. Кроме того, частично разрушено здание сельсовета.
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- Категории: Происшествия, Фронт, Харьков; Теги: атака БпЛА, ГСЧС в Харьковской области, изюмский район, новости Харькова, пожары;
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- • Дата публикации материала: 4 мая 2025 в 08:48;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ночь на 4 мая российские военные атаковали беспилотниками Изюмский район Харьковской области.".