Атака дронов на Харьковщину: ГСЧС — о «прилетах» по Изюмскому району (фото)

В ночь на 4 мая российские военные атаковали беспилотниками Изюмский район Харьковской области.

В Изюме в результате попадания БпЛА в здание почтового отделения возник пожар площадью 500 квадратных метров. Загорелись дрова на открытой территории и балкон многоэтажного жилого дома, информируют в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В селе Левковка Изюмского района горело учебное заведение на площади 200 квадратных метров. А еще — складское здание и трава на открытой территории. Кроме того, частично разрушено здание сельсовета.