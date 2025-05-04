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Атака дронов на Харьковщину: ГСЧС — о «прилетах» по Изюмскому району (фото)

Происшествия 08:48   04.05.2025
Елена Нагорная
Атака дронов на Харьковщину: ГСЧС — о «прилетах» по Изюмскому району (фото)

В ночь на 4 мая российские военные атаковали беспилотниками Изюмский район Харьковской области.

В Изюме в результате попадания БпЛА в здание почтового отделения возник пожар площадью 500 квадратных метров. Загорелись дрова на открытой территории и балкон многоэтажного жилого дома, информируют в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В селе Левковка Изюмского района горело учебное заведение на площади 200 квадратных метров. А еще — складское здание и трава на открытой территории. Кроме того, частично разрушено здание сельсовета.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 4 мая 2025 в 08:48;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ночь на 4 мая российские военные атаковали беспилотниками Изюмский район Харьковской области.".