На Харьковщине за сутки отбили 11 российских атак — Генштаб ВСУ

Одиннадцать раз атаковали российские военные в Харьковской области за минувшие сутки, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 8:00.

На Харьковском направлении произошло пять боев в районе Волчанска.

На Купянском направлении зафиксировано шесть атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районе Загрызово и в направлениях Новоосиново и Глушковки.

Всего за минувшие сутки потери РФ в Украине составили 1340 человек. Также украинские воины обезвредили 11 танков, 24 боевые бронированные машины, 52 артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня, одно средство ПВО, два самолета, 163 БпЛА и 129 единиц автомобильной техники.