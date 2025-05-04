На Харьковщине за сутки отбили 11 российских атак — Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
Одиннадцать раз атаковали российские военные в Харьковской области за минувшие сутки, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 8:00.
На Харьковском направлении произошло пять боев в районе Волчанска.
На Купянском направлении зафиксировано шесть атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районе Загрызово и в направлениях Новоосиново и Глушковки.
Всего за минувшие сутки потери РФ в Украине составили 1340 человек. Также украинские воины обезвредили 11 танков, 24 боевые бронированные машины, 52 артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня, одно средство ПВО, два самолета, 163 БпЛА и 129 единиц автомобильной техники.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ, купянское направление, новости Харькова, фронт;
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- • Дата публикации материала: 4 мая 2025 в 08:31;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Одиннадцать раз атаковали российские военные в Харьковской области за минувшие сутки, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 8:00.".