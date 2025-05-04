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Россияне имеют продвижение в направлении Боровой — ISW

Фронт 08:00   04.05.2025
Елена Нагорная
Россияне имеют продвижение в направлении Боровой — ISW Карта DeepState

Войска РФ продвинулись на Боровском направлении, на Харьковском и Купянском — нет, информирует американский Институт изучения войны (ISW).

Как пишут аналитики, геолокационные кадры, опубликованные 3 мая, указывают на то, что россияне недавно продвинулись на запад от села Макеевка Луганской области (к юго-западу от Боровой).

При этом в ISW не дали оценки заявлению российского милблогера, что якобы войска РФ оккупировали Першотравневое.

На Боровском направлении войска РФ наступали возле Загрызово, Колесниковки, Новой Кругляковки, Сергеевки, Копанок и в районе Грековки.

На Харьковском направлении россияне атаковали в районе Волчанска 2 и 3 мая, но не продвинулись.

На Купянском направлении российские войска проводили наступательные операции вблизи госграницы возле Каменки 3 мая и также не имели продвижения.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 4 мая 2025 в 08:00;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Войска РФ продвинулись на Боровском направлении, на Харьковском и Купянском — нет, информирует американский Институт изучения войны (ISW).".