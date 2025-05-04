Россияне имеют продвижение в направлении Боровой — ISW
Войска РФ продвинулись на Боровском направлении, на Харьковском и Купянском — нет, информирует американский Институт изучения войны (ISW).
Как пишут аналитики, геолокационные кадры, опубликованные 3 мая, указывают на то, что россияне недавно продвинулись на запад от села Макеевка Луганской области (к юго-западу от Боровой).
При этом в ISW не дали оценки заявлению российского милблогера, что якобы войска РФ оккупировали Першотравневое.
На Боровском направлении войска РФ наступали возле Загрызово, Колесниковки, Новой Кругляковки, Сергеевки, Копанок и в районе Грековки.
На Харьковском направлении россияне атаковали в районе Волчанска 2 и 3 мая, но не продвинулись.
На Купянском направлении российские войска проводили наступательные операции вблизи госграницы возле Каменки 3 мая и также не имели продвижения.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, Борова, институт изучения войны, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 4 мая 2025 в 08:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Войска РФ продвинулись на Боровском направлении, на Харьковском и Купянском — нет, информирует американский Институт изучения войны (ISW).".