Россияне имеют продвижение в направлении Боровой — ISW

Войска РФ продвинулись на Боровском направлении, на Харьковском и Купянском — нет, информирует американский Институт изучения войны (ISW).

Как пишут аналитики, геолокационные кадры, опубликованные 3 мая, указывают на то, что россияне недавно продвинулись на запад от села Макеевка Луганской области (к юго-западу от Боровой).

При этом в ISW не дали оценки заявлению российского милблогера, что якобы войска РФ оккупировали Першотравневое.

На Боровском направлении войска РФ наступали возле Загрызово, Колесниковки, Новой Кругляковки, Сергеевки, Копанок и в районе Грековки.

На Харьковском направлении россияне атаковали в районе Волчанска 2 и 3 мая, но не продвинулись.

На Купянском направлении российские войска проводили наступательные операции вблизи госграницы возле Каменки 3 мая и также не имели продвижения.