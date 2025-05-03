Рекордные обстрелы Харькова и как Трамп испортил праздник Путину – обзор

Путин хитрит, чтобы обезопасить свой парад. Трамп и Украина заявили, кто действительно победил во Второй мировой. «Ахиллес« в отношениях с РФ верит только в грубую силу. Грустный рекорд по ударам по Харькову. FPV охотятся на мирных. Главные события войны в Харьковской области через неделю – в обзоре МГ «Объектив».

Кратко о ситуации на фронте

В течение недели Генштаб ВСУ информировал об активизации врага в Харьковском направлении. Впервые за длительный период 28 апреля ГШ насчитал сразу шесть штурмов. В дальнейшем эта тенденция сохранялась. Несмотря на отчаянные попытки оккупантов сдвинуть с места фронт на Харьковщине, никаких изменений на карте «DeepState» не произошло. И такая ситуация продолжается уже третью неделю подряд. В то же время Институт изучения войны сообщал, что российские войска захватили часть села Каменка в Купянском районе. При этом институт опроверг заявления российских источников о том, что Каменка захвачена полностью. Спикер ОСГВ «Хортица» Виктор Трегубов прояснил судьбу населенного пункта: там идут активные бои, но взять село под контроль оккупантам не удается.

Парад у Путина будет нервным

Неделя началась с попыток российского диктатора Путина «провернуть» второй раз подряд схему с «липовым перемирием». Как и перед Пасхой, в одностороннем порядке Кремль сообщил: по решению Путина российская сторона провозглашает перемирие в дни «80-летия Победы» – с 00:00 с 7 на 8 мая и до того же время ночью с 10 на 11 мая. Однако «украинская сторона», очевидно, сделала выводы из предыдущего так называемого перемирия. Об этом дипломатично заявило руководство страны и прямо – военные.

«Что касается возможного перемирия. Давайте будем откровенны. На Пасху никакого перемирия не было. Противник продолжал ударные штурмовые действия, продолжало работать вражеское оружия. Единственное, что не работало (только у нас на отрезке, но это работало в Сумах, в Белгордской области), – вражеская авиация. У нас на отрезке, где мы выполняем боевые задания, вражеская авиация не работала. Все остальные действия враг предпринимал. Равнозначно, как в любой другой период. Но что важно: когда завершилось так называемое перемирие, противник весь запас, накопивший управляемых авиабомб, направил на город Купянск. Какое же это перемирие?», — сообщил командир 429-го отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко.

Реакция президента Украины и украинской дипломатии по предложению Путина хотя и не содержала однозначного отказа, однако не стала подтверждением готовности еще раз поиграть в «перемирие» с захватчиками. Владимир Зеленский подчеркнул, что нет причин ждать 8 мая и призвал к немедленному, полному и безусловному прекращению огня минимум на 30 дней. Так же без энтузиазма восприняли наклонности Путина и в США. Представительница Белого дома Кэролайн Ливитт напомнила: президент Трамп ясно дал понять, что он хочет постоянного прекращения огня. Аналитики Института изучения войны отметили: Кремль готовится принять значительное количество иностранных чиновников на праздновании Дня победы, поэтому перемирием Путин стремится избежать «неудобной ситуации с украинскими ударами во время этих празднований». А к концу недели Трамп решил окончательно испортить российскому товарищу праздник и заявил, что победили во Второй мировой на самом деле США, поэтому США и будут праздновать День победы – 8 мая. В украинском СНБО позицию Трампа поддержали. Руководитель ЦПП СНБО Андрей Коваленко прокомментировал: «Большие потери украинской нации, а также успехи на фронте украинских военных, помощь США советскому союзу и фронт союзников при участии их войск дали возможность выиграть войну. Москва ее проигрывала полностью».

Печальный рекорд по ударам по Харькову в апреле

По данным городского ситуационного центра, в апреле россияне нанесли по городу больше ударов, чем в любой другой месяц великой войны. В общем насчитали 136 «прилетов». Разрушения – близки к тем, которые были в первые месяцы российского вторжения.

FPV охотятся на мирных в Харьковской области

Войну против гражданских российская армия ведет не только в Харькове. Больше всего достается Купянску. Управляемые авиабомбы сбрасывают на этот город десятками, превращая его в сплошные развалины. Еще одной усиливающейся тенденцией стали атаки российских FPV-дроны на мирных граждан в приграничье и у фронта.

«На всех приграничных населенных пунктах, или тех, которые приближены к линии фронта, или где повсюду достает фактически враг, он применяет именно такую ​​тактику – охоту на гражданское население. И, к сожалению, мы постоянно фиксируем и вот такие удары FPV-дронами по нашим гражданским людям. К сожалению, есть погибшие, постоянно соответственно раненые», — отмечал глава ХОВА Олег Синегубов.

Единственным выходом обезопасить себя для жителей приграничья остается эвакуация, подчеркивает руководство области.