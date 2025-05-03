«Это театральная постановка» — Зеленский о «перемирии» Путина на 9 мая

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами прокомментировал предложение Путина о якобы перемирии с 7 по 11 мая.

Зеленский уверен, что этого времени недостаточно для построения следующих планов по окончании войны, поэтому Украина готова пойти на 30-дневную остановку огня с любой даты по предложению США, передает «Интерфакс».

«Безусловное прекращение огня – модель, которую предложили американцы. Мы идем по ней. С этой даты или с другой – желательно раньше. Да, давайте попробуем на 30 дней. Почему прекращение огня на 30 дней? Потому что невозможно за три, пять, семь дней ни о чем договориться», – объяснил президент.

Он считает, что предложения Путина связаны с тем, что тот делает вид, что идет навстречу сигналам, которые США предложили ему через спецпосланника президента США Стивена Виткоффа.

Читайте также: Трамп испортил Путину праздник 9 мая

«Это больше театральная постановка с его стороны. Потому что через два-три дня никакой план следующих шагов по окончании войны построить невозможно. И потому это просто смотрится не очень серьезно или очень несерьезно. Играть для того, чтобы дать мягкую атмосферу выхода из изоляции Путину на 9 мая, и чтобы всем было комфортно, безопасно – приедущим лидерам, или друзьям, или партнерам Путина по тем или иным причинам на Кремлевскую площадь на 9 мая, – помогать Путину никто не будет. Мы просто либо находимся в войне, либо Путин показывает, что он готов к прекращению огня, первой части окончания войны. Мы готовы начинать с 1-го, с 3-го, с 5-го. Если ему нужна дата 7-е – нам все равно. С 7-го – 30 дней», — добавил Зеленский.

В ответ на вопрос, обращались ли какие-либо страны в Украину по поводу визита их лидеров в Москву и потенциальных ударов, он ответил: «Наша позиция очень проста по всем странам, которые ехали или едут на 9 мая: мы не можем нести ответственность за происходящее на территории РФ. Они обеспечивают вам безопасность и поэтому гарантии никакие давать мы не будем. Потому что мы не знаем, что Россия будет делать в эти даты. Она может делать со своей стороны разные, скажем так, шаги: и поджоги, и подрывы и т.д., а потом винить нас. Я сказал об этом министру иностранных дел, что наша позиция: мы не рекомендуем с точки зрения (безопасности — ред.) посещать Россию».