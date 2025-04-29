Второе «перемирие» Путина: ISW оценил мотивы диктатора и реакцию Украины и США

Американский Институт изучения войны значительную часть своего ежедневного обзора анализирует объявленное РФ в одностороннем порядке «перемирие ко дням 80-летия Победы».

Принять гостей в Москве «без инцидентов»

Первое, на чем сакцентировали внимание аналитики ISW: объявляя самостоятельно придуманные прекращения огня, Путин все также продолжает отклонять предложения США и Украины о 30-дневном всеобщем прекращении огня. Как уж на сковороде, российский диктатор крутится с марта 2025 года.

«Путин продолжает отклонять любое прекращение огня, кроме как на условиях, которые выгодны его военным усилиям», — отметили в Институте изучения войны.

Также аналитики обратили внимание на то, что новое «перемирие» россияне хотят посвятить 9 мая — дню, «когда Россия отмечает вклад Советского Союза в разгром нацистской Германии во Второй мировой войне (при этом минимизируя роль, которую сыграли Соединенные Штаты)». Среди причин, которые могли побудить РФ объявить о якобы «жесте доброй воли» ISW отметил в первую очередь желание принять в Москве высоких гостей без «инцидентов».

«Кремль готовится принять значительное количество иностранных высокопоставленных лиц, в том числе из стран бывшего СССР, Латинской Америки, Азии и Африки, на праздновании Дня Победы в России, и Путин, вероятно, стремится избежать неловкой ситуации с украинскими ударами во время этих празднований», — пишут аналитики.

Отвлечь внимание Трампа от того, что его предложения очередной раз отклоняют

Они также акцентировали, что Путин использовал предыдущее «перемирие» на Пасху, чтобы достичь «информационных и боевых преимуществ» в Украине. Это, с точки зрения специалистов Института изучения войны, противоречит цели президента США Трампа «использовать всеобщее прекращение огня в качестве ступеньки к прочному и устойчивому мирному соглашению в Украине».

«Одностороннее объявление о прекращении огня также позволяет Путину отвлечь внимание от его отклонения 30-дневного предложения США и Украины о всеобщем прекращении огня в марте 2025 года и поддерживать иллюзию того, что он заинтересован в мирных переговорах», — считают в ISW.

Аналитики напомнили, что объявленное Путиным прекращение огня в честь Пасхи привело к многочисленным взаимным обвинениям РФ и Украины в нарушениях этого режима.

«ISW ранее отмечал, что прекращение огня в связи с энергетическими ударами и прекращение огня на Пасху подчеркнули необходимость того, чтобы детали любого будущего соглашения о прекращении огня или мире были общедоступны, формально согласованы заранее всеми сторонами и включали надежные механизмы мониторинга. Предложенное Путиным прекращение огня в День Победы не включает никаких дополнительных механизмов мониторинга, и российские источники, вероятно, воспользуются отсутствием таких механизмов, чтобы снова наводнить информационное пространство необоснованными заявлениями о нарушениях режима прекращения огня Украиной», — дали прогноз в Институте изучения войны на тот случай, если вдруг Украина согласится на предложение Путина.

Подготовиться к наступлению после праздников

Аналитики считают, что прекращение огня, если оно будет, россияне используют, чтобы лучше подготовиться к дальнейшим боям, дать передохнуть своему войску, а также — получить гарантии, что Украина не нанесет по РФ дальних ударов по время празднований.

«Путин, вероятно, не рассматривает прекращение огня в День Победы как серьезный шаг к прочному миру на Украине», — констатируют в ISW.

США и Украина требуют постоянного прекращения огня

В то же время Украина продолжает демонстрировать свою поддержку постоянного прекращения огня, чего добивается и Трамп. В США уже отреагировали на очередную уловку Путина с «победным перемирием».

«Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила 28 апреля, что Трамп ясно дал понять, что он хочет сначала постоянного прекращения огня (предположительно, до переговоров об окончательном прекращении российского вторжения). Президент Украины Владимир Зеленский отметил 28 апреля, что Украина поддержала предложение США о полном прекращении огня, предложила прекратить огонь по гражданской инфраструктуре и предложила продлить пасхальное перемирие — все предложения, которые Россия отвергла. Зеленский заявил, что нет причин ждать 8 мая, чтобы начать временное прекращение огня, и призвал к немедленному, полному и безусловному прекращению огня как минимум на 30 дней, поскольку это «основа, которая может привести к настоящей дипломатии». Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига также призвал к немедленному прекращению огня и задался вопросом, почему Путин «ждет» 8 мая», — описали аналитики реакцию США и Украины на заявление Путина.