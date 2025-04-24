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Как с ракетами по Харькову связано «пасхальное перемирие» — мнение Жорина

Мир 19:53   24.04.2025
Оксана Горун
Как с ракетами по Харькову связано «пасхальное перемирие» — мнение Жорина Скриншот

Максим Жорин, заместитель командира Третьей штурмовой бригады, 24 апреля прокомментировал массированный удар по Украине, во время которого 10 ракет и 14 «Шахедов» прилетели по Харькову.

«И «Пасхальное перемирие», и сегодняшние ночные обстрелы обычных жилых домов – это элементы одной политической игры рф. И миру совершенно безразлична цена такой «игры». С одной стороны — показать Западу «стремление к миру», с другой — загнать украинское общество в состояние, когда будет все равно на условия этого «мира». К сожалению, такая стратегия достаточно успешно работает», — написал Жорин.

Он отметил, что цель агрессора – «получить максимально выгодные результаты переговоров, заморозить войну на нужное им время, усилить военную мощь и напасть с новыми силами». А вот плана «оставить Украину в покое», по мнению заместителя командира 3-й ОШБр, у РФ просто не существует.

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«Мир нам очень нужен. Вопрос в том, какой ценой он нам достанется, и используем ли мы время для модернизации армии, строительства ВПК и реанимации экономики. Или пр***бем», — подытожил Жорин.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 24 апреля 2025 в 19:53;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Максим Жорин, заместитель командира 3-й штурмовой бригады, 24 апреля прокомментировал массированный удар по Украине, во время которого 10 ракет и 14 «Шахедов» прилетели по Харькову".