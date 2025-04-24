Как с ракетами по Харькову связано «пасхальное перемирие» — мнение Жорина

Максим Жорин, заместитель командира Третьей штурмовой бригады, 24 апреля прокомментировал массированный удар по Украине, во время которого 10 ракет и 14 «Шахедов» прилетели по Харькову.

«И «Пасхальное перемирие», и сегодняшние ночные обстрелы обычных жилых домов – это элементы одной политической игры рф. И миру совершенно безразлична цена такой «игры». С одной стороны — показать Западу «стремление к миру», с другой — загнать украинское общество в состояние, когда будет все равно на условия этого «мира». К сожалению, такая стратегия достаточно успешно работает», — написал Жорин.

Он отметил, что цель агрессора – «получить максимально выгодные результаты переговоров, заморозить войну на нужное им время, усилить военную мощь и напасть с новыми силами». А вот плана «оставить Украину в покое», по мнению заместителя командира 3-й ОШБр, у РФ просто не существует.

«Мир нам очень нужен. Вопрос в том, какой ценой он нам достанется, и используем ли мы время для модернизации армии, строительства ВПК и реанимации экономики. Или пр***бем», — подытожил Жорин.