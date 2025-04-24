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Бизнес горит в Харькове: РФ повторяет прошлогоднюю стратегию — с нюансами

Происшествия 18:38   24.04.2025
Елена Нагорная
Оксана Горун
Бизнес горит в Харькове: РФ повторяет прошлогоднюю стратегию — с нюансами

Массированные удары по Харькову в основном «принимает на себя» бизнес: различные предприятия остались без производства и складов. Почему такие цели и почему сейчас, мнение в комментарии МГ «Объектив» высказал президент Ассоциации частных работодателей Александр Чумак.

«Это повторение прошлогодней стратегии, которая заключалась в том, что россияне пытались уничтожить достаточно известные, знаковые предприятия для Харькова, такие как «Фактор Друк», «Эпицентр», МК «Мясной» и  другие. Для чего это делалось? Для того чтобы создать у харьковчан тревожность. Чтобы люди начали влиять на власть, на местную власть относительно прекращения боевых действий. Таким образом склонить к переговорам. Вообще вселить в харьковчан такую ​​тревожность и недоверие к Силам обороны и местной власти. Сейчас это сделано намеренно — в период, когда идут активные разговоры о мирных переговорах, о мирных инициативах между Трампом и Путиным. Для того чтобы, опять же, показать, что нужно договариваться», — считает Чумак.

Он отметил: если в прошлом году враг целился по знаковым предприятиям, то в этом году другой нюанс — целью стали промышленные зоны.

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«Сейчас наблюдается, что они бьют именно по промышленным зонам – там, где есть скопления сразу нескольких предприятий. Таким образом они уничтожают сразу несколько или повреждают сразу несколько. То есть здесь нельзя сказать о каком-либо конкретном предприятии или знаковом. Это системная работа именно для того, чтобы усилить психологическое давление. Другой вопрос, что действительно есть люди, наводящие эти удары. Мы же понимаем, что это не может происходить как-то внезапно, не зная, куда оно летит. Все же просчитано. И мы видим, что оно прилетает конкретно в предприятие», — подчеркнул президент Ассоциации частных работодателей.

Автор: Елена Нагорная, Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 24 апреля 2025 в 18:38;

  • Корреспондент Елена Нагорная, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Массированные удары по Харькову в основном «принимает на себя» бизнес: различные предприятия остались без производства и складов".