Представители четырех стран и ООН побывали на месте «прилета» в Харькове 📷

24 апреля — сразу после ночных массированных атак — мэр Игорь Терехов провел делегацию международных партнеров из европейских стран по месту ракетного удара в Немышлянском районе.

Подробности сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

«Представители Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев, Хорватии, Дании, Польши и Латвии воочию увидели разрушения и пострадавших людей», — отметили в мэрии.

Сам Терехов акцентировал внимание представителей делегации на количестве выбитых окон.

«Очень много людей осталось без окон – 1100 окон выбиты за одну ночь. Мы уже начали закрывать их, но объем повреждений огромен. Я благодарен за вашу поддержку, однако сейчас крайне важно сосредоточиться на помощи именно с остеклением поврежденных жилых домов – без этого людям будет просто невозможно пережить зиму», – подчеркнул мэр.

Напомним, 24 удара нанесли россияне по Харькову этой ночью. В общей сложности по городу прилетело 10 ракет и 14 «шахедов», сообщил мэр Игорь Терехов. Атака происходила в несколько волн, уточнили в областной прокуратуре. Удар тремя крылатыми «Искандерами» и ракетой типа «Х» произошел после часа ночи. Следом, около трех, налетел рой «шахедов». А в пять – снова началась ракетная атака. Мощные удары пришлись по Немышлянскому, Слободскому и Основянскому районам Харькова, также небольшие разрушения есть на Салтовке. По последним данным, в городе повреждены около семидесяти домов, пострадали шесть человек.