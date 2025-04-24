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Представители четырех стран и ООН побывали на месте «прилета» в Харькове 📷

Мир 17:17   24.04.2025
Оксана Горун
Представители четырех стран и ООН побывали на месте «прилета» в Харькове 📷 Фото: пресс-служба ХГС

24 апреля — сразу после ночных массированных атак — мэр Игорь Терехов провел делегацию международных партнеров из европейских стран по месту ракетного удара в Немышлянском районе.

Подробности сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

«Представители Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев, Хорватии, Дании, Польши и Латвии воочию увидели разрушения и пострадавших людей», — отметили в мэрии.

Сам Терехов акцентировал внимание представителей делегации на количестве выбитых окон.

Терехов и делегация из стран ЕС на месте прилета в Харькове 24 апреля 2025
Фото: пресс-служба ХГС

«Очень много людей осталось без окон – 1100 окон выбиты за одну ночь. Мы уже начали закрывать их, но объем повреждений огромен. Я благодарен за вашу поддержку, однако сейчас крайне важно сосредоточиться на помощи именно с остеклением поврежденных жилых домов – без этого людям будет просто невозможно пережить зиму», – подчеркнул мэр.

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Терехов и делегация из стран ЕС на месте прилета в Харькове 24 апреля 2025 2
Фото: пресс-служба ХГС

Напомним, 24 удара нанесли россияне по Харькову этой ночью. В общей сложности по городу прилетело 10 ракет и 14 «шахедов», сообщил мэр Игорь Терехов. Атака происходила в несколько волн, уточнили в областной прокуратуре. Удар тремя крылатыми «Искандерами» и ракетой типа «Х» произошел после часа ночи. Следом, около трех, налетел рой «шахедов». А в пять – снова началась ракетная атака. Мощные удары пришлись по Немышлянскому, Слободскому и Основянскому районам Харькова, также небольшие разрушения есть на Салтовке. По последним данным, в городе повреждены около семидесяти домов, пострадали шесть человек.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 24 апреля 2025 в 17:17;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "24 апреля — сразу после ночных массированных атак — мэр Игорь Терехов провел делегацию международных партнеров из европейских стран по месту ракетного удара в Немышлянском районе".